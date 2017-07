Gyerekek vitték sétálni a kutyusokat

Izgatott gyerekhangok, nagy csomag adomány és boldog, sétára induló kutyák színesítették csütörtökön a MÁSA telephelyét.

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény dolgozóinak gyermekei – nyári táborozásuk keretein belül – a Miskolci Állatsegítő Alapítvány munkájával ismerkedtek.

– Nagyon örültünk, hogy jöttek, mert mindig nagy szükségünk van önkéntesek segítségére, akár egy kutyasétáltatás erejéig is. Heti szinten tíz, havi szinten húsz-harminc emberre tudunk biztosan számítani önkéntesként úgy, hogy tizenegy fő dolgozik itt és 250–280 kutyánk van és a cicákról már nem is beszélek.

Már a sétáltatás is nagy segítség, de leginkább olyan önkénteseket várunk, akiket szinte mindenre be tudunk fogni a kenneltisztítástól kezdve a szemétszedésen át a gyomlálásig, amikre az állatok ellátása mellett nekünk sincs mindig időnk – mesélte Horváth Rita, a menhely vezetője.

Táborozók

Asztalos Anita és kisfia, Andrássy Levente már sokadik alkalommal járt az alapítvány telephelyén. Anitától megtudtuk, hogy nagy állatbarátok, de panellakásukban nincs lehetőség csak egy cica tartására, ráadásul a sétákat se tudnák megoldani. Levente elmondta, hogy nagyon szeret levegőzni, de egyedül nem jó, kutyával sokkal élvezetesebb a séta. Továbbá az is boldoggá teszi, hogy a gazdátlan kutyusoknak is örömet okozhat a sétáltatással és a szeretgetéssel.

Paray Adrienn és unokája, Szintay Lili azóta látogatják a menhelyet, amióta a MÁSA megalakult. Adrienn kicsi gyermekkora óta nagy állatbarát, mindig csak befogadott állatai voltak, jelenleg három, a MÁSA-tól örökbefogadott kutya várja otthon. Lili az első alkalommal nagyon örült, hogy ennyi állat között lehet, és szereti, hogy a beteg és gazdátlan kutyák lelke felvidul, amikor elviszi őket sétálni és dédelgeti őket.

Problémások

Nem titok, hogy folyamatos helyhiánnyal küzdünk, hiszen mindig sokkal több állatot kellene befogadnunk, mint amennyire lehetőségünk van. Az alapvető és folyamatos célunk a balesetes, kóbor állatok, a vemhes állatok és az egyébként esélytelen állatok felkarolása, gondozása és gazdához juttatása. Sajnos rendszeresen szembesülünk azzal, hogy az úgynevezett problémás kutyáink éveket töltenek a menhelyen.

Probléma lehet egy olyan betegség, amikor az állat egész életére gyógyszeres kezelésre van ítélve. Más jellegű probléma azonban az, ha egy kutya a klasszikus értelemben nem annyira „cuki”. Ez nem jelenti azt, hogy az emberekkel van problémája, hiszen az nálunk alapvető kitétel, hogy csak olyan kutyust adunk ki, aki emberbarát. Viszont van, amelyik kicsit ugatósabb vagy a többi állattal nem jön ki jól.

Vannak olyan egyedeink, akik nem viselik jól a menhelyet, ezért állandóan idegesek, stresszelnek, vagy viselkedés­zavarok alakulnak ki náluk. Ezeknek a három és nyolc év közötti kutyáknak dolgoztunk ki egy speciális örökbeadó-programot – tájékoztatta lapunkat Dr. Gulya Angéla, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány alapítója és alelnöke.

Egyke program

Egy nagyon speciális célközönséget célzott meg a MÁSA. Egyedülállókat, gyermektelen házaspárokat vagy egy gyermekes kis családokat keresnek, akik olyan jövedelemmel rendelkeznek, hogy tudják, egy kutyát gond nélkül el tudnak tartani, de több állatra se idejük, se pénzük. Számtalan olyan három és nyolc év közötti felnőtt kutyus van a telepen, akik ha érzik a szeretetet és a törődést, egy-két hét alatt kiválóan alkalmazkodnak, és olyan szinten képesek ragaszkodni és szeretni, mintha mindig az örökbefogadó családjukkal éltek volna.

Idősebb emberek is nyugodtan jelentkezhetnek, akik nem mernek vagy akarnak már kölyökkutyát nevelni, de egy aranyos és nyugodt felnőtt kutyával kölcsönösen boldog éveket tudnak biztosítani egymás számára. – Ne féljünk felnőtt állatot örökbe fogadni – hangsúlyozta a doktornő.

Egy kölyökkutya az első évben sok gondot jelenthet és legalább 50–60.000 forintos állatorvosi költséggel jár, mire minden oltást és chipet megkap. Az esetleges későbbi ivartalanítás költségeit ez az összeg még nem is tartalmazza, míg a menhelyről egy 10–12.000 forintos adományért kaphat az ember egy jól nevelt, ivartalanított, chipelt és szobatiszta felnőtt állatot.

Az első egy-két hetet persze át kell vészelni, mert annyi idő kell az összhang kialakulására. Amennyiben ez mégsem sikerül, akkor természetesen visszafogadják a kutyust és egy alkalommal lehetőség nyílik másik eb választására is.

Önálló gyűjtés

A másik nagyon fontos dolog, hogy a bekerülő állatok alapellátásáról a MÁSA állatorvosai teljes mértékben gondoskodnak. Amennyiben komolyabb probléma van – például egy traumás sérült állat műtéte –, amihez már a nyíregyházi vagy a budapesti állatklinikára kell vinniük a kutyát, az nagy anyagi megterhelést jelent.

Akár 50–100 ezer forintnyi költségről is beszélhetünk egy-egy ilyen esetben, ami már meghaladja az alapítvány lehetőségeit. Ezeknek az egyedeknek szeretnének önálló gyűjtést rendezni.

Nehézségek

A másik anyagi nehézséget az jelenti, hogy az alapítvány számára biztosított egy százalékos és egyéb pénzadományok, a sokéves tapasztalatok alapján, július végéig tartanak ki. Éppen ezért az augusztust és a szeptembert anyagilag elég nehezen vészelik át addig, amíg október elején át nem utalják részükre az egy százalékot.

Természetesen minden eddigi segítségért hihetetlenül hálásak. Minden egyes takaró, konzerv, fekhely, játék, nyakörv és egyéb adomány is elképesztően fontos számukra, de ebben a két hónapban sajnos még némi plusz pénzadományra is rászorulnak. Minden támogatójukat szeretettel várják, nyugodtan mehetnek és személyesen is meggyőződhetnek arról, hogy jó helyre kerül az adományuk.

