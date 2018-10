Gyerekek szülnek gyerekeket Borsodban

A kislány 14-15 éves lehetett, amikor megszülte első gyermekét. A szülés simán zajlott, nem adódott semmi komplikáció. Egyszer csak a fiatal anya azzal kéredzkedett ki a szülészetről, hogy szeretne kimenni babázni.

Mindenki azt hitte, a saját kisbabáját akarja látni, de kiderült, nem erről van szó. A kislány játszani akart, játékbabával.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon miért menekül valaki a gyermekvállalásba.” Dr. Nagy Gábor

Ez csak egy a számtalan szívszorító történet közül, amelyek arról szólnak, hogy sok kislánynak tulajdonképpen megrövidül a gyermekkora amiatt, hogy túl korán esik teherbe és túl hamar válik anyává. Ebben a témában rendeztek konferenciát a közelmúltban Miskolcon „Elveszett (kiüresedett) gyermekkor” címmel. A tanácskozás egyik előadója dr. Nagy Gábor, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának vezetője volt, akivel még a rendezvény előtt sikerült beszélgetnünk.

Emelkedik a számuk

Felhívta a figyelmet: a statisztikai adatok sajnos azt mutatják, hogy évről évre emelkedik a kamaszkorú anyák száma. Öt évvel ezelőtt a szülések 5,3 tizedénél volt az anya 18 évnél fiatalabb, tavaly ez a szám 7,3-ra emelkedett. Az is előfordul, hogy az anya még a 14. életévét sem töltötte be, de ez már a bűncselekmény lehetőségét is felveti. A jelenlegi jogszabályok szerint ugyanis, ha 12 év alatti lány esik teherbe, az mindenképpen erőszakos nemi közösülésnek minősül, 12 és 14 év között, ha szülő engedi, akkor lehetséges, ellenkező esetben viszont szintén erőszakról van szó. A kórháznak tehát bejelentési kötelezettsége van a rendőrség felé, ha 14 évnél fiatalabb lány esik teherbe.

– Szerencsére ebben a kategóriában nem tapasztalunk emelkedést – tette hozzá a főorvos.

Ördögi kör

Jelezte: a korai terhességnek és szülésnek nem is a nőgyógyászati-szakmai veszélyei­ről kell igazából beszélni, hanem arról a lelki teherről, amit ilyenkor a tinédzser átél. Ugyanis ha egy fiatal lány nem élheti meg a jó értelemben vett kamaszkorát, bulizós korszakát, hanem a gyerekkora után rögtön felnőtté válik, az különböző problémákat okoz.

– Érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon miért menekül valaki a gyermekvállalásba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korai gyermekvállalás főként azon lányok esetében fordul elő, akik egyszülős családban nőttek föl, vagy állami gondozásból kerültek ki. Úgy tűnik, mintha a gyermekvállalás lenne a számukra az egyetlen legitim módja a felnőtté válásnak. Mintha a gyermek lenne a biztosíték az önálló életre. Ezekben az esetekben tehát a kamaszkorú anyák önmagukért harcolnak, a gyermek csak eszköz ehhez. Így azonban ördögi körbe kerülnek. A fiatal anyáknak valószínűleg kötődési nehézségeik vannak, ami a saját szüleikre is jellemzőek voltak, tehát ő sem fog tudni tartós párkapcsolatot kialakítani. Ennek következtében a fiatal anya egyedül marad a gyermekével, ami kétszeres kiszolgáltatottságot jelent és egyre nagyobb szegénységet. Ez pedig a bűnözés melegágya. Vagy a fiatal anya követ el bűncselekményt, vagy ő és a gyermeke válhat áldozattá – világított rá a veszélyekre dr. Nagy Gábor.

Elmesélte, a praxisában előfordult olyan eset is, amikor anya és lánya együtt szült. Egy kórterembe kerültek, és rendkívül elszomorító, hogy az idősebb anya, aki egyben nagymama is lett, maga sem volt idősebb 32 évesnél.

– Hegyi Erika –

Vissza-visszatérő probléma

A főorvos rámutatott: nyilván felvetődik a kérdés, ki a felelős a korai terhességért, hogy gyermeke születik egy olyan fiatal lánynak, aki még önmagát is képtelen eltar­tani. A család, az iskola, a társadalom? Az emberek általában a családot tartják felelősnek, és valóban, a család szerepe megkérdőjelezhetetlen az életre nevelésben, a felvilágosításban. Csakhogy vissza-visszatérő probléma az is, hogy a kamaszok igencsak hiányos ismeretekkel rendelkeznek ezen a téren, mert ebből mindenki ki akar vonulni.

– Nekem az az érzésem, hogy a tinédzser a felvilágosítást valójában nem a családjától kapja meg, hanem a barátjától, a barátnőjétől, az osztálytársától, az internetről és a pornófilmekből. Tehát nem úgy, nem akkor és nem azt a felvilágosítást kapja meg, amikor és ahogy neki arra szüksége lenne – állapította meg a szomorú tényt végül dr. Nagy Gábor.

