Gyémánt eljegyzési gyűrű választás egyszerűen

Milyen eljegyzési gyűrűt válasszunk?

Minden nőnek más tetszik, ezért ahogy nincs két ugyanolyan nő, úgy nincs két ugyanolyan eljegyzési gyűrű sem. Van, aki az egyszerűség híve és megelégszik azzal, hogy egy vékony pántként fut körbe az ujján az eljegyzési gyűrű, míg megint mások hatalmas és drága köveket szeretnek látni az ujjukon. Természetesen van az arany középút is, akik szeretnének bele követ, de azért mértékkel. Az Eljegyzesigyuru.hu oldalon mindenre találhatunk példát, ezért mindenki megtalálhatja a neki, – vagyis a párjának – megfelelőt.

A minimalista oldal képviselőinek ajánljuk a Fehér arany eljegyzési gyűrűt, ami bár tökéletesen egyszerű, a benne lévő 3 apró kő igazán feldobja és ténylegesen eljegyzési gyűrű érzetet kelt a szemlélőben. A gyűrű választható cirkóniával, illetve gyémántokkal egyaránt. Az arany középutat keresőknek javasoljuk a Princess csiszolású drágakővel ellátott eljegyzési gyűrűt, ami tökéletesen ötvözi magában az egyszerű eleganciát a kövek nyújtotta csillogással. 1 nagyobb követ 17 kisebb vesz körül, melyek esetében választhatunk cirkóniát és gyémántot egyaránt, attól függően, hogy mi az elképzelés. Végül pedig az extrém csillogást kedvelőknek is tartogatunk meglepetést, ez pedig a Fehér arany eljegyzési gyűrű gyémánttal. Ez egy igazán impozáns és szikrázó gyűrű, ami szintén elérhető mindkét fajta kővel, bár gyémánttal mutat igazán tökéletesen.

Az eljegyzési gyűrűk típusai

Az eljegyzési gyűrűk közül is többféle típusból választhatunk, ilyenek például a féldomború vagy a négyzetes kialakításúak. A négyzetesre mondják általában, hogy modern és egyszerű stílust képvisel. Ez az egyik legegyszerűbb és leginkább ismert típus, erre mondják, hogy egyszerű, de nagyszerű. A féldomború a klasszikus fazonú eljegyzési gyűrű, amit nagyon hosszú idő óta alkalmaznak és kedvelnek a párok. Nem véletlenül, mert nagyon kényelmesek. Ezzel pedig el is érkeztünk egy újabb fontos ponthoz. Lehet bármilyen csodálatos a gyűrű, ha nem kényelmes, akkor nincs is értelme tovább nézni. Éppen ezért mindenképp a kényelmet helyezzük az első szempontok közé, hiszen jó esetben életünk végéig fogjuk hordani a gyűrűt.

Hogy mikor érdemes odaadni a gyűrűt a menyasszonynak? Egy a lényeg, hogy ne stresszeljünk előtte, mert az a legcsodálatosabb eljegyzésbe is belerondíthat. Ha szeretitek egymást, nem az eljegyzésen áll vagy bukik az „Igen”, ezért ne kapkodjatok, hagyjatok időt arra, hogy jegyben járjatok és később legyen idő megszervezni az esküvőt is olyanra, amilyennek megálmodtátok.

– PR cikk –

