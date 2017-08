„Gyászos napja volt a miskolci fürdőkultúrának és a fürdőnek”

Gyászos nap ez Miskolcnak, a fürdőkultúrának, a Selyemréti Strandfürdőnek. Így összegezte az elmúlt szombat történéseit egy fürdőző az egyik internetes csoportban. Konkrétumokat nem írt, mondván, nem szeretne befolyásolni senkit, de várta azok reagálásait, akik aznap ugyancsak a strandfürdőben voltak. A hozzászólások érkeztek is sorba, a bejegyzést több százan kommentelték. Sokan közülük hasonló élményeket osztottak meg, mint a topik indítója. Egészen pontosan arra panaszkodtak, hogy a strandot – főleg hétvégén –

olyanok látogatják, akik nem tartják be a fürdőzés szabályait, van, hogy ruhástól mennek a medencébe, hangoskodnak, nem lehet tőlük úszni.”

Persze voltak, akik nyomdafestéket nem tűrő módon nyilvánultak meg, de a történések összegzése az volt, a fentiek miatt egy darabig biztos nem látogatják a selyemréti strandot.

Az ilyen és ehhez hasonló panaszok nem új keletűek ezzel a fürdővel kapcsolatban. Már tavaly, sőt azelőtt is többen jelezték – lapunknak is –, hogy elsősorban hétvégenként rosszabb a helyzet, akkor több olyan fürdőző van, aki zavarja mások szórakozását, pihenését. Akkor is megkerestük a Miskolc Holdingot, mivel az intézmény hozzájuk tartozik, de érdemi választ nem kaptunk. Az idén igen.

Kötelességük

Volt-e panasz a fürdő felé? Amennyiben igen, mit tudnak tenni, hogy ne történjen meg újra a szombatihoz hasonló esemény? A fürdő szabályzatában szerepel-e, hogy nem lehet ruhában fürdeni? Volt-e olyan, hogy kiküldtek valakit a selyemrétiről nem megfelelő viselkedés miatt? Ezeket és ehhez hasonló kérdéseket tettünk fel. Fieszl Zsuzsa, a Miskolc Holding kommunikációs kapcsolattartója a következő választ adta: „Az újjáépített selyemréti strandon munka­társainknak kötelessége a házirend szabályait betartó vendégek teljes körű kiszolgálása, a higiénés, tisztasági előírások megvalósítása, a fürdő rendjének biztosítása.”

Így folytatta: „Az utóbbi napok kánikulai időjárásának következtében a jelentősen megnövekedett vendégforgalomban valóban előfordultak kirívó szabálytalanságok. Olyanok is, amelyek a selyemréti strand átépítésének megelőző időszakát idézték. Ezekről – bár többségükről írásos panasz nem érkezett – a fürdő vezetése értesült.”

Intézkednek

Az előrejelzés szerint várható következő kánikulai napokban a Selyemréti Strandfürdőben jelentősen megnövelt létszámú biztonsági személyzet lesz szolgálatban, akik ha kell, a szabálytalankodó, irritáló magatartást tanúsítókkal szemben, az újságírói kérdésben említett intézkedést, vagyis a strand területéről való eltávolítást is végrehajtják”

– fogalmazott Fieszl Zsuzsa.

– Erre egyébként korábban is volt már példa. Hangsúlyozta azt is, a nyár hátralévő részében minden lehetséges intézkedést megtesznek, hogy a Selyemréti Strand szigorú házirendjét mindenki betartsa, s „így valamennyi kedves vendégünk a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásban részesüljön, és kellemes órákat tölthessen nálunk”.

– N. Szántó Rita –

