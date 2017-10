Gyanús levelek okoztak riadalmat megyeszerte

Az utóbbi hetekben több olyan eset is történt, amikor „gyanús fehér port” tartalmazó leveleket találtak és emiatt fel kellett függeszteni az adott hivatal működését, amíg a katasztrófavédelem speciális egysége, egy mobil labor segítségével megállapítja, hogy egészségre ártalmas-e az anyag, ami a borítékban van. Miskolcon a NAV-nál és Szerencsen, a postahivatalban két-két ilyen levél miatt kellett kiüríteni az épületet. Kicsit később Abaújszántón is ugyanilyen eset történt a postán.

Ilyen előzmények miatt okozott riadalmat egy gyanús küldemény pénteken az egyik avasi épületben. Kiderült, hogy vaklárma, de ki kellett üríteni az épületet, és a mobil labor is megjelent annak rendje szerint.

Ez történt az elmúlt hetekben

Mint foglalkoztunk vele, az elmúlt hetekben Szerencsen és Miskolcon két-két alkalommal kellett gyanús boríték miatt felfüggeszteni a postahivatal, illetve a NAV működését. Valamennyi esetben ártalmatlannak bizonyult a borítékok tartalma. Nem csekély munkát adott a boríték küldője a rendőrségnek és a katasztrófavédelem mobil laborjának.

Közben el is fogták a szerencsi levelek küldésével alaposan gyanúsítható 62 éves szerencsi férfit, aki azon bukott le, hogy feladót jelölt meg a borítékokon és ezen a nyomon rátaláltak a rend­őrök. A bíróság a férfit előzetes letartóztatásba helyezte „különösen nagy kárt okozó közérdekű üzem működésének megzavarása” bűntett elkövetésének gyanújával. Büntetése – amennyiben jogerősen bebizonyosodik bűnössége – akár 5–10 év szabadságvesztés is lehet.

A sorozat a múlt héten folytatódott, az egyik délután a katasztrófavédelmi mobil labort Abaújszántóra riasztották, ahol a helyi postahivatalban találtak „gyanús fehér port” tartalmazó levelet. Ebben az esetben is – szerencsére – nem tartalmazott ártalmas anyagot a küldemény.

Ezt mondja a jogszabály

A szerencsi „poros levelek” küldője ellen – mint írtuk – „különösen nagy kárt okozó közérdekű üzem működésének megzavarása” bűntett elkövetésének gyanújával indult büntetőeljárás.

A közérdekű üzem működésének megzavarása – mint utánajártunk – egy bűncselekmény, amelyet a Büntetőtörvénykönyv határoz meg, megadva a büntetését is. Az alapeset megfogalmazása a következő. „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A BTK további tanulmányozásából az is kiderül, hogy a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoportosan, bűnszövetségben vagy különösen nagy kárt okozva követik el. Ennél is nagyobb – öt évtől tíz évig terjedő – szabadságvesztés szabható ki, ha a bűncselekményt fegyveresen, felfegyverkezve vagy különösen jelentős kárt okozva követik el.

Arról is határoz a törvény, ha valaki közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el. Ez a vétség két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

