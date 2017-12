Gyalogosgázolás, balesetek, lakástűz, szén-monoxid-mérgezés az ünnepen

Rendőrségi szempontból csendes volt a négy nap, jelentősen csökkent a balesetek száma, ami betudható annak, hogy az ünnep és a ködös idő miatt kevesen indultak útnak, illetve hogy a megyei főkapitányság munkatársai a négy nap alatt is folyamatos ellenőrzéseket tartottak.

– Volt ugyan a kollégáknak dolga, de jobbára kisebb súlyú szabálysértésekről volt szó, ezek sem nagy számban – tájékoztatott Dobi Tamás, a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Kiemelte: hétfőn például egyetlen személyi sérüléssel végződő baleset sem történt megyénk útjain.

Égett a ház

A négy nap alatt azért akadtak sajnos a kisebb koccanástól nagyobb balesetek is. Szombaton például két gyalogosgázolás is történt Miskolcon: előbb a Corvin utcánál, majd a Kiss Ernő és a Thököly utca kereszteződésében ütöttek el egy gyalogost. Szintén szombaton Miskolcon a Repülőtéri út és a Besenyői utca kereszteződésében csattant össze két autó, itt a tűzoltók is beavatkoztak és egy sérültet szállítottak el a mentők. Vasárnap reggel pedig a 3617 számú úton Tarcal és Prügy között csúszott meg egy mikrobusz és az árokba borult.

A tűzoltóknak is akadt azért dolga az ünnep alatt. Teljes terjedelmében égett egy hatvan négyzetméter alapterületű családi ház szombat délután Nyékládháza Szellő utcájában. A tűzhöz a miskolci hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik négy vízsugárral oltották el a lángokat. Miskolcon pénteken a helyi hivatásos tűzoltók hoztak ki egy embert a Soltész Nagy Kálmán utca egyik családi házából, amelyben a berendezési tárgyak gyulladtak meg. A kimentett embert a mentők füstmérgezéssel és égési sérülésekkel, életveszélyes állapotban vitték kórházba. Szombaton volt dolguk a mentőknek és a katasztrófavédelem szakembereinek is: Tiszakesziben egy családi házhoz riasztották őket, ahol négy embert szén-monoxid-mérgezés gyanújával vizsgáltak meg. Végül csak egyiküket kellett kórházba szállítani.

Üveges Csaba, az OMSZ megyei mentésvezetője azt mondja, 23-án átlagos, 24-én átlag feletti, majd 250 riasztásuk volt, míg a hétfő és a kedd csendesen, átlag alatti riasztásszámmal telt. Az említett eseteken túl még egy pénteki, az Ózdi Acélművekben történt robbanást emelt ki a mentéseik közül, melynek egy sérültje volt.

– ÉM-HI –

