Guzi Blanka is indul a fehérvári világkupán

Fiatal és rutinos versenyzők vegyesen alkotják a magyar női öttusacsapatot a május 1. és 5. között megrendezendő székesfehérvári öttusa világkupán.

Erős mezőny lesz

– Kovács Sarolta, Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara, Réti Kamilla, Guzi Blanka, Barta Luca, Ormándi Rebeka, Turbucz Anna, Kovács Eszter és Szarka Luca alkotják a csapatot, ha sérülés vagy betegség nem jön közbe – jelentette be Kállai Ákos, a női válogatott szövetségi kapitánya, aki az esélyeket is latolgatta. – Biztos, hogy nagyon erős mezőny lesz, erősebb, mint Szófiában, az előző vk-helyszínen. Csak azt lehet elvárni a versenyzőktől, amire fel vannak készülve, vagyis a felnőttektől, akik világbajnokok, döntőt várok mindenképpen. A fiataloktól pedig azt várom, hogy tisztességgel megküzdjenek azért, hogy fináléba jussanak, 2-3 fiatal versenyző talán be is kerülhet, kevésen fog múlni, mert van reális esélyük, de elvárni tőlük ezt még nem lehet.

A fehérvári világkupa gyakorlatilag a budapesti világbajnokság tesztversenye lesz. A vb-nek a Kincsem Park ad otthont szeptember 2. és 8. között.

ÉM-BCS

