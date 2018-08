Guzi Blanka a vb-n versenyezhet

Kedden megkezdődött a csehországi Kladnóban az idei junior öttusa-világbajnokság. A nyitónapon a női váltók versenyére került sor, amelyben a magyar együttes, Dallos Lilla és Turbucz Anna összeállításban a 11. helyen végzett a 15 párost felvonultató mezőnyben.

A vb-n csütörtökön a miskolci Swimming Pentathlon Club sportolójának, Guzi Blankának is fellépése lesz, a női egyéni versenyben, a selejtezőben indul azzal a céllal, hogy bekerüljön a szombati legjobb 35 közé. Érdekesség, hogy csütörtökön csak négytusáznak a selejtezőben résztvevők, ugyanis lovaglásra nem kerül sor, mert a lovak igénybevételére is tekintettel kellett lenniük a verseny szervezőinek. Mivel egyelőre kérdéses, hogy a világbajnoki dobogós helyezésekért megrendezendő szombati megméretésen lesz-e magyar versenyző, és ha igen, akkor hány fő, így azt sem lehet tudni, hogy a csapatversenyben, amelyhez országonként leg­alább három öttusázó indulása szükséges, értékelésre kerülhet-e magyar eredmény.

A 19 éves Guzi Blankának ez lesz az első világbajnoki részvétele, azok után, hogy az idén júniusban – mindössze 3 évvel azután, hogy elkezdett öttusázni – élete első világversenyén, a Spanyolországban megrendezett junior Európa-bajnokságon az egyéni versenyben ezüstérmet szerzett, csapatban pedig – az ő remek egyéni eredményének köszönhetően – Gulyás Michelle-lel és Kalincsák Eszterrel aranyérmes lett.

Sűrűsödő program

A miskolci Swimming Pentathlon Club versenyzőjével ott lesz a mostani csehországi világbajnokságon edzője, Fázold Henrik is, aki útban Kladno felé a következőket nyilatkozta az Észak-Magyarországnak:

– A junior Európa-bajnokság előtt nem gondoltuk, hogy ilyen sűrű lesz a nyári program, de természetesen jó hatással volt a kontinensbajnokságot követő időszakra, hogy egy vb-re készülhetett Blanka. Most pedig már azt is tudjuk, hogy a junior világbajnokság után sem tarthatunk nagyobb szünetet, hiszen sportolónknak a felnőtt magyar válogatott kerettel olaszországi edzőtáborozásra kell utaznia. Ugyanis a szeptember 6–15-e között Mexikóvárosban sorra kerülő felnőtt világbajnokságra hangolódó keret felkészülésére kapott meghívót, és ezzel együtt esélyt arra, hogy a mexikói vb-n is részt vehessen. És van egy másik szeptemberi világverseny is, amelyen Guzi Blanka rajthoz állhat, ami az írországi Dublinban sorra kerülő laser-run világbajnokság, vagyis a lézerlövészetes futás, ami tulajdonképpen az öttusa kombinált száma és amely a lövészetből és futásból áll.

