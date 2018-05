Gulyás: június 13-án kerülhet az Országgyűlés elé a 2019-es költségvetés

Budapest, 2018. május 24. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az új kabinet megalakulása után tartott első kormányinfón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2018. május 24-én. MTI - © Fotó: Kovács Attila

Budapest – A tervek szerint a kormány június 13-án nyújtja be a 2019-es költségvetést az Országgyűlésnek, amely július második felében fogadhatja el – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely közölte azt is, a kormány tervei szerint csak figyelmeztethetné a hatóság a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik az Európai Unió most hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletét (GDPR).