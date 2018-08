Gulyás Gergely: a mérsékelt energiaár gazdasági versenyelőnyt jelent

Gulyás Gergely Budapesti Elektromos Művek 125 éves fennállását ünneplő rendezvényen az ELMŰ-ÉMÁSZ működését a magyar-német kapcsolatok sikeres példájának nevezte. Hozzátette, hogy a vállalat megbízható és felelős partnerként hozzájárul a magyar energetika sikeréhez, kulcsfontosságú hálózatot üzemeltet és fejleszt, a versenypiaci kereskedés mellett 2 millió lakossági ügyfél szolgáltatója, jelentősége ezért túlmutat a piaci szerepvállaláson.

Gulyás Gergely üdvözölte az ELMŰ-ÉMÁSZ társadalmi szerepvállalását, jótékonysági akcióit, és kiemelte, hogy a vállalat a jövő alakításában is fontos szerepet játszhat, hiszen – tette hozzá – a robbanásszerű technológiai fejlődés az áramfogyasztás rohamos bővülésével jár együtt. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatóságának elnöke sikeres folyamatnak nevezte a cég átalakulását hagyományos energiavállalatból korszerű szolgáltatóvá. Közölte, hogy a hálózatüzemeltetés és a kereskedelmi tevékenység mellett az ELMŰ új szolgáltatásokat indít. Megnyitja optikai üvegszálas hálózatát az ügyfelek előtt, így távközlési infrastruktúraszolgáltatóként is megjelenik, új cége, az ELMŰ-ÉMÁSZ Solution pedig infrastruktúraszolgáltatásokat biztosít szeptembertől – tette hozzá. A cég vezetője hangsúlyozta, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ a fejlesztésekkel a magyar gazdaság teljesítményének növekedéséhez is hozzájárul.

Martin Hermann, az innogy SE kiskereskedelmi operatív igazgatója a közeljövő kihívásai közül kiemelte a növekvő energiafogyasztást és hozzátette, hogy a mindennapokat átalakító folyamatok, a digitalizáció hatásai az energiatermelést is átalakítják. Az ELMŰ legnagyobb részvényesének képviselőjeként üdvözölte, hogy – mint fogalmazott – a magyar kormány felismerte a folyamatok jelentőségét és a térségben egyedülálló módon támogatja a szupergyors internethálózat és a legkorszerűbb 5G technológia feltételeinek kiépítését. A rendezvényen az ELMŰ kiállításának keretében bemutatták a vállalat fejlesztéseit és legújabb szolgáltatásait, Soroksáron pedig felavatták az új kereskedelmi energiatárolót. Utóbbi az ország első nagy teljesítményű, akkumulátoralapú telephelyeként a villamosenergia-rendszer kiegyenlítésében kap szerepet, ezzel hozzájárul a megújuló energiaforrások hálózati integrációjához.

-MTI-

