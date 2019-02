Guinness-rekord döntés Sajóvámoson

Saját kolbásztöltésünk eddigi csúcsát – ami 853 méter volt – akartuk túlszárnyalni, végül Guinness-rekordot döntöttünk – újságolta Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere.

Nemes feladatra vállalkozott idén Sajóvámos önkormányzata, hogy 2019 méter egybefüggő kolbászt töltenek a résztvevő csapatok a február 2-án megtartott V. Vámos-Toros Napon. Tettük ezt azért, mert az idei év 2019, másrészt településünk első írásos említése 1219-ben, pontosan 800 esztendeje történt meg a Váradi Regestrum-ban – mondta Váradi Lajos. Tizenhét mázsa hús is belement még tölteléknek, így összesen 2431 méteres egybefüggő kolbászt töltött meg a közel 20 fős szakember-csapat a Szőke-kastély előtti téren, amivel sikerült átadnunk a múltnak az eddigi Guinness-rekordot tartó vajdasági Turia község elsőségét.

Több ezren vettek részt az V. Vámos-Toros Nap rendezvényein. Jöttek Dunakesziből, Budapestről, Miskolcról is sokan, sőt erdélyi testvértelepülésünk, a Marosvásárhelytől 24 km-re levő Jobbágytelkiből küldöttség és kolbásztöltők érkeztek hozzánk. Összesen nyolc csapat versengett, nyolc disznót vágtunk szombaton (előtte kettőt a vendéglátásra). A disznótoros ételek vásárlásával a nevező gárdákat támogattuk. A közfoglalkoztatásúakkal tartott disznók kerültek terítékre. Szombat reggel hat órától kezdődtek a szúrások fogópálinkával, majd feldolgozták a disznókat, aztán beindult a vásárlás, sokan megvárták míg előttük kisül a tepertő. A helyi termékek bemutatója is nagy sikert aratott. Összefogott Sajóvámos apraja-nagyja. Az összes intézményünk, az Arany János Általános Iskola, a Kincses sziget Óvoda, a három történelmi egyház és az egyesületek képviselői is derekasan kivették részüket rendezvényünk lebonyolításából – hangsúlyozta Váradi Lajos.

Nagy elismeréssel szólt és gratulált az V. Vámos-Toros Naphoz a jelen levő dr. Szinay Attila, az Agrárminisztérium jogi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium korábbi parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese és Szaniszló János, a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője.

Taps kíséretében mutatta be műsorát a Sajóvámosi Népdalkör, a Sajóvámosi Néptánccsoport, a Csemete Néptánccsoport utánpótlás együttes, Jobbágytelki Hagyományőrző Néptánccsoportja és a Csemete Néptánccsoport, valamint a Kredenc együttes és végül a sztárvendég P. Mobil.

