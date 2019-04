Granic okozta a kövesdiek vesztét

A sérült Stankovicot nélkülözve utazott Komlóra a mezőkövesdi kézilabda csapat az NB I.-es bajnokság 23. fordulójának meccsére, így a balkezes átlövő helyén Kovács Bence szerepelt.

Jó kapusmunkák

Mindkét oldalon kihagyott helyzetekkel kezdődött a találkozó, majd az első gólt Obradovics szerezte, aki kisvártatva meg is szerezte második találatát. A kövesdiek az ötödik percben találtak először a kapuba, ekkor Jancsó hétméteresből volt eredményes. A játékrész első bő harmadában mindkét kapus jól dolgozott, Granic és Pásztor is több lövést, köztük büntetőket hárított. Tizenhárom perc alatt hét gól esett, 5–2-es elosztásban a hazaiak javára. Ezután felpörögtek az események, felváltva estek a találatok, de Granicon egyre kevesebb alkalommal jutott túl a labda, a hazaiak balszélsője, Markovics pedig rendre értékesítette ziccereit. A kövesdiek többször is próbálták megjátszani beállósaikat, Jógát és Martinst, de a komlóiak ügyeltek rájuk, ha pedig sikerült a bejátszás, helyzetük általában kimaradt.

Az MKC-ban a játékrész második felében inkább Halilbegovic lőtte a gólokat, míg a túloldalon az irányító Szunajko, illetve a balátlövő Jerkovics volt rendre eredményes. Rodic belemenése után a komlóiak még szereztek egy gólt, de az időn túlesett.

Rémálomszerűen

A rövid szünet után rémálomszerűen folytatódott a meccs kövesdi szempontból, négy helyzetet is Granicba lőttek, köztük indulás utáni ziccereket. Ezt kihasználta az ellenfelük, a hazaiak üres kapus gólokat is szerezve nyolc egységgel elléptek az MKC-tól. A különbség végül nem nőtt tovább, a keményen védekező komlóiak ugyanis többször emberhátrányba kerültek. A játékrész közepén ismét nagy sorozatot produkált a komlói kapus, de a baranyaiak nem tudtak gólokat gyűjteni. A hajrában a kövesdiek gondjai Kovács Bence fejsérülése miatt gyarapodtak, de kozmetikáztak az eredményen, Menyhárt háromszor is betalált, s négy gólra olvadt csapatának hátránya. A meccs utolsó mozzanata stílszerűen egy kapusbravúr volt komlói részről.

ÉM-TB

Jegyzőkönyv

Sport36 Komló–Mezőkövesdi KC 28–23 (15–10)

Komló, 700 néző. V.: Horváth P., Marton.

Sport36 Komló: GRANIC (1) – Szkokán (1), Obradovic (4), PETRICEVIC (–), Katzirz (–), JERKOVIC (6), MARKOVIC (8/1). Csere: SZUNAJKO (6), Grünfelder (2), Balázs S. (–), Manojlovic (–), Marcsek (–). Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Mezőkövesdi KC: Pásztor – Jancsó (1/1), Kovács B. (1), HORVÁTH L. (4), Jóga (1), HALILBEGOVIC (8/2), Menyhárt (3). Csere: Győri (kapus), Dávid M. (–), Rodic (1), Martins (4), Kovács P. (–). Vezetőedző: Buday Dániel.

Kiállítások: 10, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/3.

Kilvinger Bálint: – Örülünk a győzelemnek. A mezőkövesdiek nem adták olcsón a bőrüket, szívósan tapadtak ránk. Sejtettük, hogy a tavasz nehéz lesz számunkra, vártunk erre a sikerre, hátha hamarabb elérkezik. Most készen álltunk a sikerre, koncentráltunk, s látszott, hogy szeretnénk győztesen elhagyni a pályát. Kiválóan kezdtük a találkozót, főleg védekezésben, igaz, egy-két ziccer kimaradt. Az MKC hét a hat elleni játékkal próbált följebb jönni. Amit terveztünk, végrehajtottuk.

Buday Dániel: – Gratulálok a Komlónak, megérdemelten nyert. Tizenkét játékossal érkeztünk, közülük ketten félbetegen vállalták a játékot. Ettől függetlenül alapdolgokban hibáztunk, ami megengedhetetlen ezen a szinten. Tíz-tizenöt ajtó-ablak ziccerünk maradt ki, idegenben így nem lehet nyerni. Szerkezeti gondjaink vannak, hiszen jobbátlövő nélkül játszottunk, meg kell oldani a feladatot. Felkészülünk a három sorsdöntő mérkőzésre, szeretnénk a legjobbat kihozni belőlük. Fejben rendben kell rakni a brigádot, fizikálisan pedig frissíteni. Bízunk abban, hogy korrekt körülmények közt zajlanak a meccsek, megteszünk mindent a célunk eléréséért.

