Gőzmosógéppel a kisbabák egészségéért

Az újszülöttek számára kiemelten fontos a higiénia, a család számára pedig az, hogy a mindennapos otthoni feladatokat a lehető leg­gyorsabban és legkönnyebben tudják elvégezni. Egy korszerű mosó-szárító gép időt, energiát, sőt helyet is spórol a családnak. Az LG hazai képviselete most egy védőnőt kérdezett meg arról, hogy a szülőknek milyen szempontokat érdemes figyelembe venniük egy új gép megvásárlásakor.

Vasalás helyett

Amikor új jövevény érkezik az otthonba, komoly fejtörést okoz a ruhatisztítással kapcsolatos logisztika: a kisbabák bőre érzékenyen reagál a tisztítószerekre és a higiéniai termékekre, a hangos mosógép könnyen megzavarja a kisbaba álmát, a gyorsan koszolódó textilpelenkákból és rugdalódzókból pedig jó párat be kell szerezni ahhoz, hogy mindig kéznél legyen egy friss és tiszta darab a kicsi számára. Sok mai mosó-, illetve mosó-szárító gép már egyszerű megoldásokat kínál a fenti problémákra.

„A baba ruháit – főként az első hónapokban – ajánlatos külön mosni a család többi tagjának ruháitól, hiszen a ruha szövetszálai között mindenképpen visszamarad valamennyi mosószer és öblítő, ami azután a baba bőrével érintkezik” – mondta Csősz Katalin védőnő. „Az újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek bőre sokkal vékonyabb, mint a miénk: vékonyabb a szaruréteg, a hám- és a kötőszövet kapcsolata lazább, ezért a bőr sokkal sérülékenyebb, és fogékonyabb a kórokozókkal szemben. Érdemes ezért vegyszermentes mosási módszereket alkalmazni.”

A vegyszermentes tisztítás mellett a kellemetlen szagok megszüntetésében is gyors segítséget nyújt egy gőzölős mosógép – ezt a funkciót a „Steam” megnevezés jelöli a készülékeken. Az öblítés kiváltására is bevethető forró gőz nemcsak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének 99,9 százalékát is eltávolítja.

„Régebben a kismamák vasalással fertőtlenítették a tiszta pelenkákat és babaruhákat, egy gőzmosógéppel ma már erre nincs szükség” – tette hozzá a védőnő.

Kényelmi funkciók

A gőzmosás kétségtelen előnyei mellett a mai, korszerű mosógépek olyan megoldásai, mint a „Turbowash” funkció, gyors és alapos mosást tesznek lehetővé, ezzel megkönnyítve a család időbeosztását. Egyes mosógép-funkciókat kifejezetten a kisgyermekesek igényeire szabtak: ilyen például a „Baby Care” program, ami meleg vizes öblítéssel még hatékonyabban távolítja el a mosás során a ruha szálai között maradt mosószert, és szupercsendes, rezgésmentes mosást tesz lehetővé, hogy semmi se gátolja a kicsit a pihenésben. Az új, Wi-Fi-kapcsolattal rendelkező mosó-szárító gépek ráadásul már mobilalkalmazáson keresztül is irányíthatók, extra kényelmet biztosítva a szülőknek.

„Az első hónapokban rengeteg a tennivaló, ráadásul a kicsik sokszor összepiszkolják magukat, ezért gyakran kell cserélni a textilpelenkákat és a rugdalódzókat. A babaolaj használatától pedig megsárgulnak a ruhák, hiszen a textil felszívja a baba bőréről az olajat. Az olajos, zsíros szennyeződéseket sokkal könnyebb a gőz erejével, melegen eltávolítani” – mondta Csősz Katalin. Ha a baba ruhája a használat során nem lett piszkos, egy 20 perces gőzfrissítés gyors segítséget nyújthat, hiszen a forró gőz felfrissíti, fertőtleníti a kevésbé szennyezett textíliákat, valamint eltávolítja a kellemetlen szagokat és számos anyag esetén a gyűrődéseket is. Mivel a kicsik gyorsan nőnek és szinte hétről hétre új „ruhatárra” van szükségük, a gőzfrissítési programnak köszönhetően nem kell nagy mennyiségű babaruhát felhalmozni, hiszen azok gyorsan újra használhatóvá válnak.

– ÉM –

Sok idő megspórolható

Ha a család mosó-szárító gépet választ, a gépi szárításnak köszönhetően nemcsak a teregetés spórolható meg, de a vasalás is sokkal könnyebbé válik, és két gép helyett csak egy foglalja a helyet a fürdőszobában. A szinte folyamatosan használatban lévő, lakásunk díszének semmiképp sem nevezhető szárítóállványt is könnyen leválthatjuk egy szárítógéppel, így ezzel is helyet spórolunk, ráadásul egy mosó-szárító gép kevesebbe is kerül, mint ha egy ugyanolyan kategóriájú mosógépet és külön szárítógépet vásárolnánk. Egy ilyen kombinált, gőzölős mosó-szárító géppel a környezetet is kevésbé terheljük, hiszen kevesebb vizet és áramot használunk fel, mint két külön készülék esetén, ráadásul akár vegyszermentesen varázsolhatjuk tisztává a ruhákat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA