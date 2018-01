Gőzerővel érkeznek a nevezések a pálinkaversenyre

Január 5-ével lassan lejár a Quintessence IX. Pálinkaverseny nevezési határideje, mely az elmúlt években nemcsak Magyarország, de egész Közép-Európa legnagyobb pálinkás seregszemléjévé nőtte ki magát az évek óta ismétlődő, jóval 1000 feletti nevezési számával.

– A finisben vagyunk. Ilyenkor dömpingszerűen érkeznek a versenyminták – tudtuk meg Takács Lászlótól, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. – Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a minták közel fele mindig az utolsó két nap jut el hozzánk, ami hihetetlenül pontos, ugyanakkor feszített háttérmunkát igényel az egyesület önkéntes segítőitől. Innentől kezdve január végéig nincs megállás. A január 11–13-ai bírálat, majd a január 19–20-ai díjátadó előkészítése és lebonyolítása is hatalmas és komplex szervezőtevékenységet kíván több tucat embertől.

Románia, Szerbia

Az eddigi nevezésekből látható, hogy az évek óta versenyző bérfőzetők egy része mára már maga állítja elő a pálinkáját és magánfőzetővé vált. A korábbi évekhez képest láthatóan nagyobb az érdeklődés Romániából, ahonnan már négy nagyobb kereskedelmi cégnek is beérkeztek a versenymintái, de az idén először már Szerbiából is neveztek párlatokat. Az ezer feletti mintaszámot vélhetően az idén is túlszárnyalják, de hogy a tavalyi, 1318-as csúcsdöntés meglesz-e, arról nem bocsátkozott jóslásba Takács László.

Megtudtuk azt is, hogy már a boltokban van a Quintessence Pálinkaversenyekhez is köthető Quintessence – 2017 A Pálinka Világa című könyv, mely az idén is a jelen–múlt–jövő hármas egységben dolgoz fel nemcsak a szakma, de a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó pálinkás tanulmányokat. A könyvből kiemelkedik a vilmoskörte és a szomolyai feketecseresznye pálinkakészítés során lehetséges tudatosabb felhasználásáról szóló tanulmány. A fejezet másik tanulmánya egy sorozat első fejezete, amely az almatermésű gyümölcsökből készített pálinkák legalapvetőbb fajtasajátosságait veszi számba, kitérve a versenyeken legtöbbször nevezett fajtatiszta pálinkák egyedi jellemzőire is. Bátor és egyedülálló vállalkozás ez, hiszen az utóbbi években megsokszorozódott, ugrásszerűen megnőtt a fajtatiszta gyümölcspálinkák és az egzotikus gyümölcsökből készült párlatok száma. Ezek fajtajellegéről, jellemző karakteréről pedig alig ejtenek szót a közkézen forgó szakmai kiadványok és könyvek.

ÉM

Tények

A versenyre a nevezési határidő 2018. január 5-én jár le. Nevezési mintaként a magán- és bérfőzetőknek fajtánként minimum 2×0,35 liter, kereskedelmi főzdéknek 3×0,35 vagy 2×0,5 liter pálinkát vagy párlatot kell eljuttatni a szervezőknek Ongára.

Részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat a http://quintessence-palinka.hu/hu/és a www.okeonga.hu weboldalon található. További felvilágosítás kérhető a +36-70/313-3216-os telefonszámon, illetve e-mailben az okeonga@upcmail.hu címen.

