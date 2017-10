Görögök Miskolcon – Folytatódik a “Nyitva van a pálya” beszélgetéssorozat

A beszélgetéssorozat helyszínéül a Herman Ottó Múzeum Papszer utcai épületében található csodálatos kiállítóterem, a Szemere Szalon szolgál. Aki belépőjegyet vált a beszélgetésre, a szomszédos teremben megtekintheti a Volt egyszer egy stadion kiállítást is, mely a lebontott stadionunknak állít méltó emléket.

November 2-án 17 órakor ismét benépesül a Szemere Szalon, az érdeklődő szurkolók ezúttal két egykori kiváló labdarúgónkkal, Teodoru Borisszal, és Oláh Ferenccel találkozhatnak. Elfogadta meghívásunkat. és a “Görögök Miskolcon” című beszélgetés részese lesz görög származású labdarúgónk édesapja, Teodoru Szotirisz is. A fiatalabbik Teodoru, Vaszilisz sajnos nem tud eljönni a beszélgetésre, mert klubja, az MTK nem tette neki lehetővé, hogy csütörtökön Miskolcra utazhasson.

A görög polgárháborúból Miskolcra

Az este folyamán megtudhatjuk, hogyan menekült 1948-ban Magyarországra 13 évesen az ifjú Szotirisz és három testvére a görög polgárháború idején, hogyan talált új hazára nálunk, miként teltek ifjú kori évei, amikor Budapesten tanult szakmát, majd részt vett a görög falu, Beloiannisz felépítésén. Arról is hallhatunk majd tőle, mi módon követte leendő feleségét Miskolcra, aki már egy évvel Szotirisz előtt városunkba érkezett.

A labdarúgókkal természetesen pályafutásuk legérdekesebb eseményeiről, mérkőzéseiről is beszélünk majd, de választ kapunk arra a kérdésre is, hogy az 1957-ben született Borisz, illetve a 62-ben született Vaszilisz miért csak 1982-ben kapta meg a magyar állampolgárságot. Az este témája lesz többek között az is, milyen kapcsolatot ápolt a fiatal Oláh Feri a Torontáli utca környéki görög kolóniával, hogyan vélekedtek egymás játékáról a testvérek és hogy kinek köszönheti a fiatalabbik Teodoru az első olimpiai válogatott meccsén elszenvedett bokaszalag szakadást. Borisz elmeséli majd a közönségnek, 17 és fél évesen miért maradt el a győri bemutatkozása az NB I-ben, holott már be is melegített a csapattal a mérkőzés előtt. Természetesen, megkérdezzük azt is Borisztól, miért nem igazoltak öccsével Jugoszláviába, illetve Görögországba, jóllehet, több csapat is invitálta őket.

Előregisztráció szükséges!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a november 2-án, 17 órakor kezdődő beszélgetésen! A rendezvényre a belépőjegy ára felnőttek számára 600 Ft, diákok és nyugdíjasok részére pedig 300 Ft.

A Szemere Szalon korlátozott befogadóképessége miatt arra kérjük szurkolótársainkat, hogy a dvtkmuzeum@gmail.com e-mail címre eljuttatott üzenetükben vagy a 346-875-ös telefonszám hívásával jelezzék részvételi szándékukat!”

