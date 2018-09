Görhe Napok, avagy ilyen csakis egy van

Bizonyára sokan nem hallottak még a görhéről. Madzin Tibortól, Onga polgármesterétől azonban megtudtuk, hogy ez nem más, mint a kukoricalisztből készült ételek összefoglaló neve.

– Történelmi emlékek utalnak arra, hogy valamikor a szomszédos települések becenévvel vagy csúfnévvel illették egymást. Az ongaiakat görhéseknek csúfolták, mert sokszor készítettek kukoricalisztből ételeket, itt ugyanis főleg kukoricát termeltek. Ezt a valamikori csúfnevet felkaroltuk, így lett a településünk várossá válásának tiszteletére rendezett ünnepség neve Görhe Napok. Azért is vagyunk büszkék erre, mert ilyen csak egy van az országban – mesélte a polgármester.

Elmondta azt is: a Görhe Napok alkalmából halászléfőző versenyt és gyümölcsös ételek versenyét is hirdettek. A hétvégén adták át az Onga Város Díszpolgára címeket, melyet minden évben két személy nyerhet el. A posztumusz díjat Illés László pedagógusnak ítélte oda a város vezetése, aki először foglalkozott a település történelmével. A másik kitüntetett személy Hideg Lajos nyugalmazott villamosmérnök, aki az ÉMÁSZ-nál dolgozott komoly beosztásban. Nyugdíjazása után is ­hosszú éveken keresztül részt vett Onga közéletében. Nevéhez fűződik az Ongai Polgárőr Egyesület megalapítása, aminek ma is tagja és örökös elnöke, sorolta Madzin Tibor.

A Görhe Napokon kulturális és szórakoztató műsorok teremtettek jó hangulatot.

