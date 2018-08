Gondolta, hazahoz egy kis színházat

A rendezőtől csak egy-egy szó hangzik el, de a társulat azonnal tudja, melyik jelenetről van szó. Mindenki a helyén, indul a zene, énekelnek, táncolnak, csacsognak, mi pedig jól szórakozunk a vicces párbeszédeken. Az Anconai szerelmesek 2. zenés vígjáték (még nem kosztümös) főpróbájának lehettünk tanúi szerdán Abaújszántón, az általános iskola tornatermében. Az EztRád! Nyitott Színpad itt készül szombati fellépésére. Fontos előadás lesz, hiszen az augusztus 20-ai ünnepség zárásaként láthatja a közönség a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő amatőr társulat fergeteges előadását.

Rendezőjük Spisák István színész, akivel a főpróba után ültünk le beszélgetni.

Hivatás

– 2008-ban másodikos színi­növendék voltam Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színház Nádasdy Kálmán Színészképző Stúdiójában, amikor arra gondoltam, hogy hazahozok egy kis színházat – idézi fel a társulat születésének körülményeit. – Abaújkéri vagyok, és tudom, hogy itt az emberek ritkán jutnak el színházba, még ritkábban lehetnek tagjai színtársulatnak. Szerettem volna megmutatni és átadni azt, amit addig tanultam, tapasztaltam. Ez a szakmám, ez a hivatásom, ez a dolgom. Persze csak ha hagyják, én kevés vagyok a színházcsináláshoz, ehhez partnerek kellenek. Elsősorban társulat, ezért társulat­építéssel kezdtem anno. A másik két dolog, ami nélkül nem lehet, vagy kevésbé látványosan, az az anyagi forrás és egy állandó hely. Szóval fogtam magam, összegyűjtöttem az embereket, majd helyi kötődésű vállalkozókat kerestem meg az ötletemmel, így összegyűjtöttük a pénzt is. Az első előadásunkat Abaújalpárra szerveztük, ahol az Anconai szerelmesek 1.-et mutattuk be. Meglepődtem, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a bemutatóra, de titkon reménykedtem benne, hogy nagy lesz az érdeklődés. – emlékszik a kezdetekre István.

Az első sikeres előadást továbbiak követték, eddig hét darabot állítottak színpadra. A munkamódszerük az, hogy az egész nyári szünetet végigpróbálják, majd augusztus 20-a környékén tartják meg a premiert. A darabokat István dramatizálja és rendezi, egyelőre alkotótársak nélkül.

– A társulat tagjai rendkívül lelkesek, nyitottak és alázatosak. Úgy kezelem őket, mintha hivatásos színészek lennének, mert aki felmegy a színpadra, én arra színészként tekintek. Az íratlan és írott színházi szabályokra persze meg kell tanítani őket. Eleinte nem mindig tudták, hogy mit miért kérek, de mára, így a 10 év távlatából azt gondolom, hogy sokat tanultunk egymástól – mondja elismerően a rendező.

Fel kell építeni

Kérdezzük tőle, véleménye szerint mit ad a társulat tagjainak a színjátszás.

– A legfontosabb talán, hogy megismerhetik önmagukat, kicsit feszegetik a saját határaikat. Máshogy kezdenek el viszonyulni egymáshoz is, és megértenek olyan összefüggéseket, amelyek nélkül nem biztos, hogy tisztán látnának. Azáltal, hogy gondolkodnak a színpadon, kapcsolatot találnak a dolgok között. A szerepet ugyanis fel kell építeni. Tudni kell, mit miért teszek, miért megyek be a színpadra, kihez, mit akarok mondani, és ha ezekre a kérdésekre tudnak válaszolni, jó úton vannak. Sokszor magukon is meglepődnek, hogy „jé, én erre képes vagyok, most jöttem rá, hogy ez így működik!” – sorolja István. Hozzáteszi: náluk nincs felvételi, bárki jöhet, aki részese szeretne lenni egy-egy újabb produkciónak. Viszont bárki mehet is, volt már rá példa. Itt egy dolog fontos, ha elvállalom a feladatot, onnantól felelős vagyok érte. Ezért is szerepel a „nyitott színpad” a társulat nevében, no meg azért, mert nincs színházi függönyük. Az EztRád! pedig az esztrádra hajaz, azaz a könnyed, zenés-táncos, viszonylag rövid műveket kedvelő előadásokra. No meg a borra. A legnagyobb öröm persze az, amikor igazi tehetségekre bukkan a rendező. Idén a társulat egyik lány tagja is sikerrel felvételizett a Gór Nagy Mária Színitanodába.

A társulatnak idősebb tagjai is vannak, István úgy fogalmaz, őket is sikerült megbolondítania, amit néha viccesen a szemére vetnek, de nagy örömmel vesznek részt ők is a közös munkában. A legnagyobb elismerés a tapasztaltabb és bölcsebb korosztálytól, hogy elfogadják és végrehajtják az instrukcióimat. Ez jólesik, hogy bíznak bennem.

Az Anconai szerelmesek 2.-ről pedig azt kell tudni, hogy 20 évvel később történik, mint az első rész. Ezúttal a szerzők a rendszerváltoztatás időszakát dolgozzák fel sok humorral és vidámsággal. A darab alcíme nem véletlenül: Szerelem a Balatonon.

– Hogy vannak a műben áthallások, az nem az én érdemem, így írta meg a szerző, a rendezésen viszont sok minden múlhat – teszi hozzá Spisák István.

Hegyi Erika

Ki ő?

Spisák István 2006-tól 2012-ig a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, 2014-től 2017-ig a Szatmárnémeti Északi Színházban játszott. Szerepelt népszerű televíziós sorozatokban. Volt a Szerencsi Városi Televízió műsorvezetője, jelenleg pedig a Globo Televízió hírolvasója, valamint az EztRád! Nyitott Színpad színész-rendezője.

Ketten a társulatból

Czimbalmosné Váraljai Angéla: Korábban az abaújszántói általános iskolában dolgoztam drámapedagógusként. István hívott a társulatba. Jelenleg Miskolcon dolgozom, de Mádon lakom, úgyhogy onnan járok a próbákra. Nekem erről szól az egész nyaram. Nagyon szeretem, jó hangulatúak a próbák, fantasztikus a fiatal társulat, ez számomra egy igazi nyári kikapcsolódás.

Juhász Vince: 2012-ben, egy március 15-ei műsor után hívott István a társulatba. Szívesen jöttem, hiszen közel áll hozzám a színjátszás, a tánc és az ének. A társulat a jövőmet is meghatározta, mert szeretnék színművész lenni. A színjátszás nagyon sokat ad, öröm ezzel a közösséggel együtt dolgozni. Mindenkit jól ismerek és szeretek, szívesen töltöm itt minden nyaramat.

