Gönc VSE: Az élről kell majd bizonyítani

A megyei II. osztály Kelet csoportjában a Gönc VSE állt az élen, méghozzá szép mutatókkal. Tizenhat meccsükből 12-t megnyertek, 3-szor végeztek döntetlenre, és csupán 1-szer kaptak ki, lőttek 42 gólt, kaptak 20-at.

Nem akartak kinyílni

– Még az első fordulóban kaptunk ki, hazai pályán Karcsától – kezdte Szarka Zsolt, szakosztályvezető – Ráadásul az első tizenöt percben lőtt három találatot az ellenfél… A bajnokság előtt azonban éreztük, hogy együtt van a csapat, és az volt az elképzelésünk, hogy érjünk el jobb helyezést, mint a tavalyi 7. pozíció. Aki elindul bármilyen bajnokságban, reménykedik a jó szereplésben, mi úgy gondoltuk, ott lehetünk az első ötben. Ehhez képest a csapat kiválóan teljesített, nem érdemtelenül. Zsinórban tizenöt veretlen mérkőzést nem lehet lehozni véletlenül, szerintünk ez a taktikai és játékfegyelemnek tudható be, amit betartott a csapat. A Tarcal elleni 10–3-at leszámítva nagyon sok meccset nyertünk egy-két góllal, sosem a gólarány javítása számított. Egyes mérkőzéseken lehetett érezni, hogy jobbak vagyunk, de fejetlen rohanásba nem akartunk belemenni, tudva azt, hogy jó csapatok vannak velünk szemben, amelyek kihasználják azt, ha túlzottan kinyílunk. Tehát kiélezett összecsapásaink voltak, de ez várható is volt, mert a mezőny kiegyenlített.

Szarka Zsolt ezután így folytatta nyilatkozatát:

– Az ősz első felében Sátoraljaújhely volt kikiáltva nyílt bajnokesélyesnek, de Sárospatak is megmutatta, hogy jó csapat, és bennünket sem írtak le – fogalmazott. – Erős csapat Erdőhorváti, Tokaj, és Abaújszántó is, szépen dolgoznak, úgyhogy ezen öt-hat csapat közül szinte bárki odaérhet még most is a dobogóra. Számomra nem nagy meglepetés az első helyünk, és azoknak sem, akik ismerik a játékosokat, az adottságokat. A keret egységes, mind a futballt tekintve, mind az emberi tényezőket nézve összetartó közösség alakult ki. Mint már mondtam, fegyelmezettebbek, tudatosabbak vagyunk, felkészültebbek, nagyobb az akarat a korábbiakhoz képest, márpedig ezen a szinten az odafigyelés, és az, hogy valami megérett a játékosokban, sokat számít, megjelenik az eredményességben. Mi kell ahhoz, hogy mindez így maradjon? Minimum ugyanilyen hozzáállás szükséges, minimum ilyen teljesítményt kell nyújtani tavasszal is. Ugyanis biztosak lehetünk abban, hogy mindenki figyelni fog ránk, mindenki készülni fog ellenünk, ilyen értelemben sokkal nehezebb lesz a dolgunk, mint amilyen az ősszel volt. Jó csapatnak voltunk elkönyvelve, de nem esélyesnek, ám most az élről kell majd bizonyítanunk.

Nem befolyásolná

– Köszönjük a segítséget egy helyi telephellyel rendelkező budapesti cégnek, annak ügyvezetőjének, Szabó Jánosnak a támogatást, aki nem csak főszponzorunk, hanem elnökünk is egyben – tette hozzá Szarka Zsolt. – Természetesen elengedhetetlen az önkormányzat partnersége, hiszen a pálya, a létesítmény az önkormányzat tulajdonában van. Több éve rendszeresen jelen vagyunk a Bozsik programban, négy csapattal, az U7-essel, az U9-essel, az U11-essel, és az U13-assal veszünk részt benne. Ezenkívül működik még U14-es, illetve U19-es gárdánk, tehát elvileg ez nem befolyásolná a megyei I-es indulásunkat.

A gólszerzők

16 gólos: Lehoczki Ferenc

5 gólos: Molnár István, Varga Dávid

4 gólos: Orosz Ferenc, Pápai Roland

2 gólos: Konkoly Tamás, Szemán Dániel

1 gólos: Bodnár Péter, Fekete Zsolt, Géczi Dániel, Mózes András

