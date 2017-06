Gönc: Málló vakolat, betört ablakok…

Egykor gyerekzsivajtól volt hangos az épület, általános iskolások laktak itt, akik a gönci körzeti iskolában tanultak, és csak hétvégére mentek haza. Most pedig elkeserítő a látvány. Nemcsak hogy üresek a szobák és a folyosók, de az egyik szárny felső szintje a beázó tető miatt elindult a teljes pusztulás felé. A mennyezet és az oldalfal vakolata lemállott egy jó darabon, néhol még a moha is megtelepedett az egykori kollégiumi szoba plafonja közelében. Néhány ablak betörve. A parketta is hiányzik a bejárati ajtó melletti részen, mivel az esővíztől felpúposodott és fel kellett szedni.

Lapos tető

Sivák János, Gönc polgármestere megjegyzi, ez a „nagyszerű találmánynak”, a lapos tetőnek az átka. A fiúszárnyat egyébként életveszélyessé nyilvánították, ajtóval kellett lezárni, hogy ne jöjjön be ide senki. Észrevesszük, a folyosók falai azonban tiszták és fehérek. A polgármester magyarázza, nem azért, mert itt már történt valamilyen felújítás, hanem mert a munkaügyi központ által indított tanfolyamok festőtanulói itt gyakorolták a szakmát.

Amikor a folyosó utolsó szobájához érünk, Sivák Jánosnak eszébe jutnak a régi emlékek. Valamikor ebben a szobában gyűltek össze a SZIA Klub tagjai. A klubnak ő volt a vezetője. Zenéltek, verseket tanultak, kulturális műsorokat állítottak össze. Egy plakát még mindig ott lóg az egyik szoba falán, ami azt hirdeti, hogy a Szia Klub 2000. március 3-án József Attila-estet ad. Ma már nincs ideje a fiatalokkal foglalkozni, de mindennél jobban szeretné, ha az egykori diákszálló ismét élettel telne meg.

– Itt, az egykori fiú­szárnyban valamilyen wellnessrészleget lehetne létrehozni, hiszen közvetlenül az uszoda mellett áll. Ez illeszkedne turisztikai programunkhoz is – jegyzi meg a polgármester.

Régi idők

A lányszárny most is működik turistaszállóként. Szétnézünk ott is. Egy szobában öt ágy, egy asztal és székek. Tisztaság és rend van, de bizony itt is minden arra vár, hogy felújítsák. Még a ’60-as, ’70-es évekből maradtak itt a bútorok, a parketta kopott, a heverők szövete itt-ott foszladozik, a falvédők is szakadásnak indultak. A folyosón közös zuhanyzó és vécé, meleg víz van, de nem mondható, hogy a vizesblokk kielégíti a mai kor igényeit.

Pedig van kereslet az olcsó szállásra. Nemsokára cserkészek költöznek be az egykori kollégiumi szobákba néhány napra, augusztus végén pedig évek óta egyetemisták vendégeskednek a városban, akik bográcsban főzik meg maguknak az ebédet.

A konyha megújul

A két szárny között a konyha és az ebédlő található, ami még a héten működik, de felújítás miatt hamarosan bezárják. Mert ennek felújítására nyert az önkormányzat 40 millió forintot a Belügyminisztérium pályázatán. Sivák János örül, hiszen az is fontos, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között ebédelhessenek, de még jobban örülne, ha a szállást is fel lehetne újítani. Ahhoz viszont sok pénz kell, több száz millió forint.

Sivák János lát fantáziát a turistaszállóban. Mint mondja, egy egész hetes programot tudnának kínálni az ideérkező csoportoknak. Közel van Kassa, a környező hegyek tetején várak magasodnak, nagyszerű kirándulásokat lehet tenni az erdőben, este pedig felfrissülésként lehet egy nagyot úszni a város uszodájában. Megjegyzi: szükség lenne az olcsó szállásra, hiszen Telkibányán kívül nincsenek a környéken nagyobb befogadóképességű hotelek, Göncön is csak egyetlen vendégház működik, és persze ez a turistaszálló, ami megújulásra vár. A tervek egy része már el is készült. A két szárny összesen 120 férőhelyes, modern szállót lehetne itt kialakítani. Ehhez azonban egy megfelelő pályázat kellene. Ilyet azonban még nem talált a város, úgyhogy egyelőre várnak. Sivák János szerint az ad nekik reményt, hogy Göncöt kiemelt turisztikai körzetté nyilvánították és turisztikai szempontból Tokaj térségéhez kapcsolták. A polgármester ezt helyesli, hiszen mint mondta, nem városokban, településekben kell gondolkodni, hanem körzetekben. Gönc így lehetne a tokaji turisztikai körzet észak-nyugati kapuja. Ezt a szerepet szívesen be is töltené, de ehhez feltétlenül szükségesek a tervezett fejlesztések, fogalmazott.

