Gömöri hímesek: naposak, levelesek

Ma már kevesen bíbelődnek tojásdíszítéssel, de szerencsére még nem halt ki teljesen ez a tudomány. A gömöri hímes tojások mindentudója a putnoki Gömöri Múzeum és Holló László Galéria néprajzos muzeológusa, Zsuponyóné Ujváry Mária. Szívügyének tartja a tojásdíszítés hagyományának megmentését és továbbadását. Ezért is tart foglalkozásokat és bemutatókat felnőtteknek és gyerekeknek, akik álmélkodnak, hogy „milyen szép, de gyönyörű!”, és Mária reménykedik benne, hogy otthon ők is kedvet kapnak húsvét előtt a tojásíráshoz.

A tojásra írt virágok mind a tavasznak, az új élet kezdetének a szimbólumai.” Zsuponyóné Ujváry Mária

Virágok és pontok

– Az egész 1990-ben kezdődött, amikor a Gömöri Múzeumban Hárskúti Imréné, Erzsike néni tartott tojásdíszítő foglalkozásokat, aki egyébként Ragályban lakott. Az írózott, gömöri hímes tojások készítésének tudományát adta át a fiatalabb nemzedéknek. Még a következő évben is eljött, de aztán nagyon sok dolga akadt, úgyhogy én vettem át a foglalkozások vezetését. Az alatt a két év alatt bele is tanultam a minták készítésébe. Erzsike néni gyufaszállal írta meg a tojásokat, mi a gyerekekkel fogvájót használunk. Ennek a technikának az a sajátossága, hogy amikor elkezdjük a mintát írni, akkor több viasz van a fogvájón, és ahogy a viasz fogy, a minta egyre vékonyodik. Ettől lesz a gömöri tojás különleges és nagyon szép – magyarázza Mária. Hozzáteszi: díszítés közben kevés méhviasszal és rövid mozdulatokkal dolgozik.

– Csodálatos motívumokat lehet ily módon a tojásra írni. Leveles, rozmaringos, napos, margarétás, búzavirágos és nefelejcses mintákat. Ezeket különböző módon tudjuk elhelyezni a tojás felületén, az üres területeket pedig pontokkal díszítjük. A pontok elhelyezése és száma is rengeteg variációra ad lehetőséget. A tojásra írt virágok mind a tavasznak, az új élet kezdetének a szimbólumai – tudjuk meg a néprajzos muzeológustól.

Menteni kell

A mintákat hagyományosan főtt tojásra festették az asszonyok és leányok, vagy ha a családban ügyes kezű férfiak voltak, akkor ők. A legény, amikor megkapta a tojást, feltörte és megette. Így akkoriban a gyönyörű minták nem maradtak meg. De nem is volt rá szükség, hiszen mindenki ismerte azokat. Ma azonban szükség van a mentésre, mert manapság már kevesen bíbelődnek tojásdíszítéssel. Baranyában, Zengővárkonyban szokás volt az is, hogy a keresztszülő adott hímes tojást a keresztgyerekének húsvétkor, itt Gömörben lányok a fiúknak ajándékozták – tudjuk meg Máriától.

– Én a foglalkozásokon ipari festékkel festem meg a tojásokat, mert a viaszos díszítés sok időt vesz igénybe, így a festéssel sietni kell. De dédnagyanyáink hagymahéjjal, dióhéjjal, bodzabogyóval és céklával színezték gyönyörűen a tojásokat vörösre, zöldesre, kékre, pirosra vagy lilára, attól függően, hogy a tojás héjának milyen volt az eredeti színe – avat be a titkokba bennünket. – Ha meglátok egy tojást, a formájából és a színéből már tudom, hogy azon milyen minta mutatna jól – jegyzi meg.

– Hegyi Erika –

Híresek lettek a tojásai

Mária gömöri hímes tojásai híresek lettek Európában is. Ez annak köszönhető, hogy a néprajzos 1992-ben tagja lett a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Tinódi Lantos Sebestyén Regös Cserkészcsapatnak. A Németországban megszervezett húsvéti cserkésztáborokban kötött barátságok és ismeretségek révén jutottak el Mária gömöri tojásai Németországba: Hamburgba, Berlinbe, Frankfurtba, valamint Svájcba: Zürichbe, Bernbe és Genfbe. Időszakos kiállításon mutatja be közel 400 darabos hímestojás-gyűjteményét, valamint a Gömöri Múzeum gyűjteményét is, melyben a tanító Hárskúti Imréné munkái, valamint a tanítványok hímesei is szerepelnek. Az idén a hatvani Hatvany Lajos Múzeumban nyílik kiállítás, melyben legalább 16 féle tojásdíszítési technikát mutat be.

