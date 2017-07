Golopon nincs mitől félni

Kiss Lajost, Golop polgármesterét otthonában látogattuk meg egy kisebb műtét utáni lábadozás során. A polgármestert bevallottan nem nagyon fogja a hely.

Nyugalom

– Mennék már nagyon a dolgom után, de még szükségem van a mankóra – mondja Kiss Lajos. – Nem akarok nagyon távol maradni a hivataltól, nehogy az ott dolgozók megszokják a hiányomat – teszi hozzá még tréfásan.

Beszélgetésünk alatt többször csörög a telefon. Valaki „vasazókat” vélt felfedezni. A rendőri múlttal is rendelkező polgármester hívja a tállyai rendőrőrsöt, majd pár perc múlva újra telefonál, hogy vaklárma miatt lefújja a kérést. Nem vasazók jöttek, hanem fát hoztak egy idős embernek.

– Inkább két fals riasztás, minthogy egyszer ne vegyünk észre valamit – mondja Kiss Lajos. – A kamerarendszerünknek és az egymásra figyelésnek köszönhetően alig történik bűncselekmény a faluban. Évente ha egy-kettő, azt is átutazó bűnözők követik el úgy, hogy időseket csapnak be. Erőszakos cselekmények erre nem történnek.

A polgárőrség is őrzi a nyugalmat a faluban, amelynek természetesen a polgármester is a tagja. Rajta kívül még 23 rendes tagja van a testületnek és 7 ifjú polgárőr is besegít a rend vigyázásában. Ettől függetlenül pályáznak a kamerarendszer bővítésére, mert jelenleg csak a falu egyik felét tudták bekamerázni.

– Az átutazó bűnözők ha meglátják a kamerákat, már mennek is tovább. Nagyon nagy visszatartó hatása van már csak annak, hogy kint vannak ezek a kamerák – mondja a golopi polgármester.

„Alvó” falu

Olyan Golop napközben, mintha egy alvó falu lenne, alig van mozgás az utcákon.

– Nálunk nem nagyon létezik munkanélküliség. Aki akart, a közeli településeken talált magának munkát, aki meg nem, az a közfoglalkoztatásban dolgozik. Nálunk csak mezőgazdasági program van. A vetés már zajlik, a terményeket az időseknek, civil szervezeteknek adjuk és a rendezvényeken használjuk fel. A többi megy a konyhára, bár az utóbbi most a kastély felújítása miatt nem üzemel – mondja Kiss Lajos.

Golop büszkesége, a Vay-kastély – amely részben az önkormányzat tulajdona – kívülről már a szebbik arcát mutatja.

A külső felújítás lassan a végéhez ér. Már csak a belső felújítás lenne hátra, arra várjuk a lehetőséget. Fel kellene újítani a festést, a villanyszerelésnek is ideje lenne már, és egy korszerű vizesblokk is kellene. Ha ezekkel is megvolnánk, akkor tudnánk a kastélyban is színvonalas rendezvényeket tartani – mondja lapunknak Golop polgármestere.

