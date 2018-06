Glen Hanlon a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője

A kanadai szakember 1+1 évre kötelezte el magát a klubnál.

Glen Hanlon a kanadai gyerekekhez hasonlóan már gyerekkorában korcsolyát húzott, és szülővárosában, Brandonban kezdett el jégkorongozni. A tehetséges kapust 1977-ben a harmadik kör negyedik választásaként draftolta a Vancouver Canucks. Ebben az évben, 20 évesen mutatkozott be az NHL-ben, ahol 16 éven keresztül játszott, egészen 1991-es visszavonulásáig.

Pályafutása során olyan csapatokban védett, mint a Vancouver Canucks, a St. Louis Blues, a New York Rangers és a Detroit Red Wings. 476 mérkőzésen szerepelt a világ legerősebb bajnokságában, ahol közel 26.000 percet töltött a jégen.

Visszavonulása után szinte azonnal edzőnek állt és a Vancouver Canucks-nál kezdett dolgozni kapusedzőként. 1999-ben kapott először vezetőedzői állást az AHL-ben szereplő Portland Pirates csapatánál. 2002-ben került a Washington Capitals edző stábjába, ahol 2003-ban lépett elő vezetőedzővé.

A szezon végén az NHL és játékosszakszervezet nem tudott megállapodni a fizetési plafon bevezetéséről, így az elmaradó évad során Európába látogatott, ahol először a kanadai válogatottat segítette a Spengler Kupán, majd elvállalta a fehérorosz válogatott vezetését az A csoportos világbajnokságon.

A lockout után visszatért az NHL-be ahol egészen 2007 novemberéig dolgozott mint vezetőedző. Az NHL-es évek után újra Európában vállalt munkát, négy világbajnokságon volt a fehérorosz válogatott szövetségi kapitánya, majd két világbajnokságon vezette a szlovák válogatottat, míg legutóbb a svájci válogatott szövetségi kapitánya volt. Magánéleti problémák miatt félbe kellett hagynia az ott elkezdett munkát és haza kellett költöznie. Otthonához közel, Vancouverben General Managerként dolgozott az utóbbi két évben, és a DVTK Jegesemedvék hívására áll újra a kispadok mögé. Szerződéséről az alábbiakat osztotta meg:

Hogy kerültél kapcsolatba a DVTK Jegesmedvékkel, és miért ezt a csapatot választottad a következő állomáshelyéül?

Rengeteg oka volt annak, hogy a DVTK Jegesmedvék csapatát választottam. Nagyjából két hete keresett meg Nagy Ádám csapatmenedzser, és kezdtünk el beszélgetni arról a lehetőségről, hogy a DVTK Jegesmedvékhez szerződjek. Nagyon megtetszett az a jövőkép és a projekt, amit a menedzsment vázolt számomra. Elmondták hol tart a csapat és, hogy hová szeretnének eljutni a következő években. Az ajánlat elfogadásának fő indoka az az volt, hogy magával ragadott az a lelkesedés, ami a klubot övezi annak kapcsán, hogy jövőre a Tipsport Ligában szerepelhetnek. Akkor jó egy helyen dolgozni, ha olyan emberek vesznek körül, akiknek hasonlóak a céljai és a víziói. Mindenki igazán elhivatott abban, hogy a klub minden téren előre lépjen, és a DVTK Jegesmedvék egy magasabb szinten jegyzett csapattá váljon. Utánanéztem a klub hátterének, beszéltem néhány ismerősömmel, és mindenki csak pozitív dolgokat mondott. Tudom, hogy a DVTK egy multisport klub, ahol számos sportág képviseli magát, és egyedülálló infrastruktúra kialakításán dolgoznak a vezetők. A DVTK egy erős brand, és remélem a munkámmal ezt a jégkorong területén is erősíteni tudjuk. Fontos volt a döntésemben, hogy kiváló körülmények között fogunk dolgozni, ahol európai szintű egészségügyi stáb is dolgozik a háttérben.

Mit tudsz a magyar jégkorongról és a Tipsport Ligáról?

Naprakész vagyok a nemzetközi jégkorongban. Néztem a budapesti világbajnokság mérkőzéseit, lenyűgözött az a hangulat, ami az arénában volt. Kétszer is meccseltem a magyar válogatott ellen, és nagyon tetszett a keménységük és intenzitásuk, ahogy beleálltak a mérkőzésekbe. Úgy gondolom általánosságban sokat tudok a magyar hokiról, de még rengeteget kell tanulnom. A szlovák bajnokságot jól ismerem hiszen két évig éltem és dolgoztam Szlovákiában. Nagyon jót tett a bajnokságnak az az új szemlélet és irány, amit a Richard Lintner által vezetett menedzsment követ. Ez az egyik legdinamikusabban fejlődő bajnokság egész Európában, amiben még rengeteg lehetőség van.

Mit várhatnak a csapattól a következő szezonban? Milyen stílusban fogunk játszani?

Nagyon gyors hokit fogunk játszani. Augusztustól rengeteget fogunk edzeni és készülni, minden játékos pontosan fogja tudni a feladatát és azt, hogy mit várok tőle. Nagyon szervezettek leszünk a korong nélkül, és felkészülten fogjuk várni, hogy a korong hozzánk kerüljön. A lehető leggyorsabban fogunk átmenni védekezésből támadásba. Sokat fogunk beszélni a fegyelemről, és külön figyelmet fogunk szentelni a speciális játékhelyzeteknek. Nagyon vigyáznunk kell majd arra, hogy minél kevesebbet üljünk a büntetőpadon. Gyors cserékkel fogunk játszani, hogy minél több energiát tudjunk spórolni. Úgy gondolom, a végletekig fogjuk feszíteni a határt, hogy mindenki elérhesse saját képességeinek a maximumát. Ez a sikerességhez vezető út, amit a játékosok nagyon fognak élvezni.

Mit üzensz a szurkolóknak?

Igazán csodálatos városban élnek, alig várom, hogy megérkezzek. Imádok új kultúrákat megismerni és nagyon szeretem, mikor a különböző hokikultúrákból érkező edzőkkel és játékosokkal dolgozhatok, és tanulhatok. Ez egy igazán nagyszerű év lesz, amelyben a sikeres szereplésen túl, célom lesz, hogy segítsem fejleszteni a miskolci és magyar jégkorongot. Büszke vagyok arra, hogy egy ilyen klub edzőjének vallhatom magam, és arra fogok törekedni, hogy olyan csapatot építsünk, amire a szurkolók és az egész város is büszke lehet. Vágjunk bele!

Glen Hanlon július végén érkezik Miskolcra, majd július 30-án, hétfőn kezdi meg a közös felkészülést a csapattal. Munkájához sok sikert kívánunk!

Forrás: dvtk.eu

Névjegy: Glen Hanlon

Vezetéknév: Hanlon

Keresztnév: Glen

Születési idő: 1957. február 20.

Születési hely: Brandon (Manitoba, Kanada)

Állampolgárság: kanadai

Edzői pályafutás

2016-2018: Vancouver Giants (WHL)

2014-2016: Svájc (szövetségi kapitány)

2013-2014: Fehérororszország (szövetségi kapitány)

2011-2013: Vancouver Giants (WHL)

2010-2011: Szlovákia (szövetségi kapitány)

2009-2010: Dynamo Minsk (KHL)

2008-2009: Jokerit (Liiga)

2002-2008: Washington Capitals (NHL)

1999-2002: Portland Pirates (AHL)

1995-1999: Vancouver Canucks (NHL)

Játékos pályafutás

1990/1991 San Diego Gulls (IHL)

1990/1991 Detroit Red Wings (NHL)

1989/1990 Detroit Red Wings (NHL)

1988/1989 Detroit Red Wings (NHL)

1987/1988 Detroit Red Wings (NHL)

1986/1987 Detroit Red Wings (NHL)

1985/1986 Adirondack Red Wings (AHL)

1985/1986 New England Nighthawks (AHL)

1985/1986 New York Rangers (NHL)

1984/1985 New York Rangers (NHL)

1983/1984 New York Rangers (NHL)

1982/1983 New York Rangers (NHL)

1981/1982 St. Luis Blues (NHL)

1980/1981 Dallas Black Hawks (CHL)

1981/1982 Vancouver Canucks (NHL)

1980/1981 Vancouver Canucks (NHL)

1979/1980 Vancouver Canucks (NHL)

1978/1979 Vancouver Canucks (NHL)

1977/1978 Vancouver Canucks (NHL)

1977/1978 Tulsa Oilers (NHL)

1976/1977 Brandon Wheat Kings (WCHL)

1975/1976 Brandon Wheat Kings (WCHL)

1974/1975 Brandon Wheat Kings (WCHL)

1974/1975 Brandon Travellers (MJHL)

1973/1974 Brandon Travellers (MJHL)

