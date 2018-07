Gitármánia tábor 25. alkalommal Szolnok-Tiszaligeten

“Ez a legnagyobb könnyűzenei tábor Magyarországon. Nemcsak gitárkurzusok vannak, hanem más könnyűzenei hangszereken, így basszusgitáron, billentyűs hangszereken, dobon is lehet tanulni és énekoktatás is van ismert zenésztanárok közreműködésével” – mondta Nagy Ádám, a tábor egyik vendégoktatója, a Roy & Ádám Trió gitárosa az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.

Mint kiemelte, a tábor kurzusai interaktívak, lehet kérdezni, beleszólni a folyamatokba. Nagy Ádám szólt arról, hogy a Gitármánia táborban a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt jelen van, elsősorban amatőr zenészeket várnak, akiket a zene szeretetére tanítanak, és megadhatják a kezdő lökést a zenei pálya felé.

A tábor oktatói között lesz még mások mellett a gitáros Petruska András, Lukács Peta és Mohai Tamás, a basszusgitáros Szappanos György és Temesi Bertalan, a billentyűs Cséry Zoltán és a dobos Kaszás Péter. Koncertet ad az idén húszéves Roy & Ádám Trió, a Gypo Circus, az AWS vagy a Margaret Island is.

“Az egy hét alatt tehetségkutatót is rendeznek értékes nyereményekkel, innen indult például a ma már számos produkcióban szereplő Lee Olivér is. A táborozók kötelező zenekari gyakorlaton vesznek részt, stúdiófelvételt is készíthetnek” – mondta Nagy Ádám.

A Gitármánia Táborra kedden még lehet jelentkezni a www.instrumentweb.hu-n.

-MTI-

