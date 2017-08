Gesztely Football Club: Repülőrajtot vett az újonc a megye I-ben

A második vonal Észak csoportjának bajnoka újoncként vágott az őszi szezonnak és az első fordulóban 4-0-ra diadalmaskodott Varbón.

Megkeresték

– A közelmúltban kerestek meg a gesztelyiek és felkérésünkre igent mondtam – kezdte a 60. évét taposó Orlóczki Tibor, aki régi motoros a szakmában. – Döntésemben az is közrejátszott, hogy Ongán lakom, így kis túlzással akár gyalog is átjárhatok a szomszédos Gesztelyre. Színre lépésem után rögtön kimondtam a fiúknak, hogy az edzéseken való részvételt tekintem a legfontosabb feladatuknak, ugyanis amikor Sajóbábonyban dolgoztam, ezen a téren akadtak gondjaim. Keretünkhöz tizennyolcan-húszan tartoznak, részükre hetente három tréninget tartok. A klubvezetőkkel való kézfogásom után kiderült, hogy az ezen a szinten menőkre számító labdarúgókra nincs pénzünk, ezért a fiatalokra, a helyi és a környékbeli játékosokra építjük jelenünket és jövőnket. Azt tapasztalom, hogy a faluban mindenki lelkes, és mindenki azt akarja, hogy jó csapatunk legyen. Ennek jegyében hiszem és tudom, hogy kezdeti lendületünk nem törik majd meg, és én egészen biztosan diktálni fogom a tempót, mert komoly elképzelésekkel érkeztem az egyesülethez.

Van elég gyerek

Manapság jellemző, hogy a falvak, így klubjaik is gyerekhiánnyal küzdenek, a kivételek azonban erősítik a szabályt. Gesztely szerencsére kilóg a sorból, s erről így vélekedett Orlóczki Tibor:

– Nekünk nincs ilyen gondunk, az utánpótlás-nevelésünk sínen van, a bázisunk stabil. Az U19-es társaságunkat Bárdos Károly irányítja, de beszélhetnék azokról a szakembereinkről is, akik a Bozsik-program keretében nevelik a kicsiket. A nagyok átlagéletkora rendkívül alacsony, öreg labdarúgónk nincs, ez pedig a perspektíva szempontjából biztató. Jómagam két-három esztendőre tervezek, aztán majd meglátjuk, hogy együttes erővel mire jutunk. Az első évben a legfontosabb a bennmaradás, a tisztes helytállás, aztán a fokozatos építkezés. Számítok az önkormányzatra, a vállalkozókra, a klub vezetőire és mindenkire, aki szereti ezt a sportágat.

A gesztelyi öltözőt már felújították, eredményjelzőjük is van, szertárukban pedig minden van, ami csak kell. A gárda nem csak hazai környezetben, idegenben is otthon érezheti magát, hiszen a vendégségben sorra kerülő mérkőzéseikre általában harmincan-negyvenen kísérik el kedvenceiket. A fejtörést csupán az okoz a gesztelyiek számára, hogy pályájuk állapota kívánnivalót hagy maga után, egyesek szerint az egyik legrosszabb a megyei I. osztályban, ezen pedig mindenképpen változtatni akarnak.

ÉM-KT

A polgármester az elnök

„A 2010-es megszűnés után 2015-ben alakult újjá a klub – mondta Simon István, a település polgármestere, aki a Gesztely FC elnöki tisztét is betölti. – A főtámogató az önkormányzat, ezért köszönet jár a testület tagjainak, továbbá azoknak a helyi vállalkozóknak is, akik segítettek és segítenek a jövőben is. Szponzori körünket egyébként igyekszünk kibővíteni annak érdekében, hogy szilárd lábakon álljunk, hiszen mi sem dúskálunk az anyagiakban. Amikor a nulláról elkezdtük, mindig csak azt tűztük magunk elé, hogy jó középcsapatunk legyen, aztán szépen meneteltünk előre. A télen már kimondtuk, hogy ha úgy alakul a sorsunk, ugrunk egyet, vállaljuk a megyei elitet. Túróczi Attilával jutott fel a gárda, rajta kívül ki kell emelnem Bacsó Levente Péter elnökhelyettest és Czifra Lászlót, aki túl azon, hogy kapusként szolgál, minden szempontból fontos számunkra. Most a pályánk állapota okoz gondot nekünk, a gyepet a TAO-pályázat révén kívánjuk rendbe hozni.”

