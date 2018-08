Gercsák Szabina hetedik helyezése a fővárosban

A nők 70 kilo­grammos súlycsoportjában Gercsák Szabina, a Miskolci Judo Club tagja a csoportküzdelmek során legyőzte orosz és belga ellenfelét, majd a holland Sanne van Dijke-tól kikapott, így a vigaszágra került. Itt a marokkói Asszma Nianggal csapott össze és vereséget szenvedett, így hetedik lett.

Értékes hely

– Szabina első mérkőzése nagyon gyors volt – kezdte értékelését Flórusz János, az MJC elnök-vezetőedzője, majd így folytatta: – A másodikon is jól dolgozott, határozott volt, a harmadikon három percig egyenrangú ellenfélként küzdött, viszont az utolsó másodpercben kikapott holland riválisától. A visszamérkőzésen szó szerint verekedésben kapott ki a marokkói lánytól, akit nem nevezhetek cselgáncsozónak, hanem inkább dzsungelharcosnak tartok, de ezt a harcmodort is meg kell tanulni a még sikeresebb szerepléshez. Sokat ér ez a hetedik helyezés, hiszen ha most zárnák le a kvalifikációs időszakot, akkor Szabina mehetne a 2020-as tokiói olimpiára – értékelt Flórusz János, az MJC elnök-vezetőedzője. – Tanítványom megőrizte a világranglistán elfoglalt tizennegyedik helyét, ez a sorsolások és a kiemelések miatt fontos.

Gercsák Szabina számára most edzőtáborok következnek, majd szeptemberben pozsonyi felmérés, aztán a bakui világbajnokság vár rá.

ÉM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA