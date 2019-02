Gercsák Szabina: Dzsúdó helyett most társasjáték

A napokban megírtuk, hogy pár hónapos kényszerpihenőre szorul Gercsák Szabina, a DVTK-Miskolci Judo Club kiválósága, akinél speciális terheléséből adódó rendellenesség lépett fel: ötödik csigolyája rakoncátlankodott, a konzervatív kezelés pedig nem hozta meg a várt eredményt. Ezért az Országos Gerincgyógyászati Központban dr. Szöllősi Balázs gerincsebész főorvos egy hete megoperálta.

Mindent mértékkel

– Köszönöm az érdeklődést, túl vagyok a nehezén és itthon lábadozom – mondta a vonal végén a huszonkét esztendős kiválóság, akinek már viccelődni is volt kedve: – Sokan kérdezték tőlem, hogy mennyi időt vett igénybe a műtétem, erre azt feleltem, hogy nem emlékszem rá. Igen, így van, ugyanis aludtam, csak utólag tudtam meg, hogy mintegy négy és fél órát dolgozott a gerincemen a doktor úr és a csapata. A beavatkozás utáni első két napot nagyon rosszul viseltem, de most már sokkal jobban vagyok. A sebem fáj, hiszen az idegszálaknak úgymond van memóriája, ezért emlékeztetnek rá, hogy min estem keresztül, de elviselhető az állapotom. Járni lehet, de hat hétig nem foroghatok, a váratlan mozgásokat is ki kell zárnom, azaz hajtásról szó sem lehet. Először jön majd a gyenge gyógytorna, aztán minden más, de csak fokozatosan. Kímélő üzemmódban.

Gercsák Szabina természetesen megérdeklődte Budapesten, hogy a jövőt illetően mire számíthat és azt a választ kapta, hogy operációja a terveknek megfelelően haladt, de csak a másfél hónapos időszak letelte után lát majd tisztán a gyógyításában közreműködő team.

Elfoglalja magát

– A hat hetet nem lehet átugrani, felépülési folyamatomat siettetni – folytatta a volt ifjúsági olimpiai bajnok. – Ennek következtében úgy áprilisban, esetleg májusban derül majd ki, hogy miképpen folytathatom a dzsúdózást. Jó hangulatban vagyok, nem szomorkodom, egyáltalán nem emésztem magam. Sokat jelentett, hogy a kórházban velem volt anyukám, Bernadett, most pedig már körülvesznek családom tagjai és a barátaim is. Filmeket nézek, zenét hallgatok, videózom, és elővettük az Ország-város elnevezésű kedvenc társasjátékomat, szóval elfoglalom magam.

ÉM-KT

Labdarúgás és jégkorong

A tokiói olimpiai kiküldetésre is esélyes sportoló kedden este a televízióban megnézte a Manchester United és a Paris Saint-Germain labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzést, szerdán délután pedig ugyancsak a képernyő előtt ülve szorított a DVTK Jegesmedvék jégkorongozóinak, akik Liptószentmiklóson küzdöttek.

– Pénteken este szintén hokizni fogok: otthonról fogom követni a Macik sorsdöntőnek ígérkező csatáját, amelyet az Érsekújvárral vívnak majd.

