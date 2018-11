Gercsák bronzérmes az U23-as mezőnyben

A Győrben rendezett U23-as Európa-bajnokság második versenynapján Gercsák Szabina volt érdekelt a délutáni programban: a DVTK-Miskolci JC sportolója nagy küzdelemben bronzérmet szerzett a 70 kilogrammos súlycsoportban. Gercsák ippongyőzelemmel kezdte szereplését, azeri ellenfele csak statisztálni tudott a magabiztos diadalhoz. Flórusz János tanítványa ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a német Maekelburg ellen vereséget szenvedett.

Kifogásolta

Az összecsapást a magyar judós kezdte jobban, vazarival vezetett, ám a német leszorítással nyerni tudott. Gercsák Szabina kifogásolta, hogy a földharc már a küzdőtéren kívül indult el, de a bírók nem változtattak az eredményen. A vigaszágon a horvát Violic nem tudta feltartóztatni a huszonkét esztendős magyar judóst, aki így pályafutásának utolsó utánpótlás versenyén a bronzéremért léphetett tatamira. Az ellenfele a glasgow-i olimpiai kvalifikációs verseny bronzérmese, a svájci Leng­weiler volt. Előbb két intést kapott a magyar sportoló, majd a svájci neve mellé is felkerült két büntetés. A hosszabbításban végül egy akciópont döntött, a miskolci versenyző indítását koronázta siker, így az övé lett a bronzérem.

Új szabály

– Győzni jöttem Győrbe, sajnos ezt nem sikerült megvalósítani, de szerencsére a bronzérmet is egy győztes meccs után tudtam átvenni – nyilatkozta Gercsák Szabina, aki szót ejtett az elveszített összecsapásáról is: – Egy új szabály szerint a küzdőtéren kívül földharccal is folytatódhat az akció. Egyrészt erről bennünket elfelejtettek tájékoztatni, másrészt az ellenfelem mozdulatsora sem volt folyamatos, nagyon szomorú voltam az ítélet miatt. De igyekszünk ebből is tanulni.

A férfiak 90 kilós mezőnyében Tóth Apor (Miskolci VSC) helyezetlenül zárt.

ÉM-KT

Előre kell nézni

„Úgy gondoltam, hogy aranyéremért megyünk, de az ominózus ítélet után született meg az idegesítő vereség – mondta Flórusz János, a DVTK-MJC elnök-vezetőedzője. – Nem hibáztatom a bírókat, viszont a kárunkra tévedtek. Innen kellett talpra állítani Szabinát, ez fontos volt és sikerült, így éremmel búcsúzott az utánpótlásmezőnytől. Reálisnak mondható a teljesítménye, becsületesen dolgozott, jó előrelépési lehetőséget teremtett a soron következő versenyekre. Sok feladat áll előtte, rendkívül mozgalmas hetek, hónapok elé nézünk.”

