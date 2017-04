Generációváltás történik a KDNP-ben

A Kereszténydemokrata Néppárt vezetői, dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a párt országos alelnöke, Harrach Péter, a képviselőcsoport frakcióvezetője, valamint dr. Latorcai János, az ország­gyűlés alelnöke együttesen tekintették meg a Csillagpont kórházat az elmúlt héten. A látogatás előtt az országgyűlés alelnöke és a párt frakcióvezetője interjút adtak a szerkesztőségünkben.

Mennyire sikerült a KDNP megyei szervezetét megerősíteni, és készülnek-e a következő választásra?

Harrach Péter: A megyében mindig is kellő súllyal szerepeltünk. A választási szövetség keretein belül több komoly pozíciót szereztünk. Többek között a megyei közgyűlésben, ahol Sója Szabolcs, a párt megyei elnöke lett az alelnök. Tény, hogy a Kobold Tamás polgármestersége idején meglévő derékhad megöregedett. Mint mindenütt, a politikában is szükséges a természetes generációváltás, helyet kell adnunk a fiataloknak. Büszkén mondom, hogy ebben a régióban egyre több tehetséges, felkészült fiatal vallja a kereszténydemokrácia szellemiségét, s választja a pártunkat.

Latorcai János: A Fidesz támogatói szövetségében készülünk a következő megmérettetésre is. A korábban jól bevált stratégiai felállás szerint. Meggyőződésem, hogy a pártunk továbbra is a korábbi kisgazdák és a Magyar Demokrata fórum tagságából bővül. Mindez együttesen jól illeszkedik a leghűségesebb koalíciós partnerünk szellemiségéhez is.

Sok szociális intézkedés kezdeményezői. Ám a legnagyobb sikereket az oktatási reformok és az iskolai nevelés területén érték el.

Latorcai János: Valóban fontosnak tartjuk, hogy az egyházak a karitatív feladataik mellett kivegyék a részüket a jövő nemzedékének az oktatásából. Nagy örömömre szolgál, hogy immár 25 esztendős a Fráter György Katolikus Gimnázium, amely lassan egy teljes generáció világképét formálta meg. De hogy egy másik példát említsek: amikor először vetődött fel a gondolat, hogy az Avason, a panelrengetegben megépül a jezsuita gimnázium, nem sokan hittek ebben. Korábban ugyanis a bencések is hasonló terveket szövögettek. A jezsuitáknak sikerült itt gyökeret verni. Most már hétszáz diák tanul itt, ebben a nagyon jó, közösségformáló, koedukált iskolában. Itt megtanulják az egymáshoz tartozást s az egymás iránti felelősség felemelő érzetét. Büszke vagyok rá, hogy három unokám is ezt az iskolát választotta. Jelenleg már csak ketten tanulnak itt, s nagyon jól érzik magukat ebben a környezetben. Egy ilyen, mondhatom, új városi lakótelepen különös értékkel bír a templomi harangszó.

Harrach Péter: Az Avasi Gimnázium szellemisége megegyezik azokkal a társadalmi értékekkel, amelyeket pártunk képvisel. Itt az oktatásban jelentős szerepet kapnak az egyetemes értékek, amelyek meghatározhatják Miskolc jövőjét is. Ebben az iskolában nem tesznek különbséget a gyermekek között. S ami lényeges, az itt végzősök jelentős része olyan útravalót kap, amellyel minden egyetemen megállják a helyüket.

Hogyan működik a párt Barankovics István keresztény-zsidó szellemi műhelye?

Latorcai János: Soha nem volt ennyire szükség, mint mostanában, erre a szellemi összefogásra. Őriznünk kell kereszténység és a zsidóság közös történelmi kultúráját. Azokat az erkölcsi értékeket, amelyek nemcsak Európa, de az egész civilizált világ fejlődését meghatározták. Weisz Péter kórházigazgató, a Barankovics István keresztény zsidó műhelyalapító elnöke valamikor még a tanítványom is volt. Ebben az összefogásban a két nagy történelmi vallás olyan nagy érdeklődésre számot tartó fórumokat, konferenciákat szervez, amelyre az összes nagy egyház vezetői tartanak előadást.

Harrach Péter: Számomra nagy élmény volt az Ábrahám fiai címmel rendezett gyöngyösi találkozó, amelyre a magyarországi muzulmán előadókat is meghívták. Egy olyan párbeszéd alakult ki a katolikusok, a reformátusok, a zsidók és a muzulmánok között, amelyhez hasonló ritkán esik meg a világban. Ezek a vallásközi fórumok nem jelentenek pártfeladatot. Ezek inkább a keresztény hittel együtt járó tolerancia tudatosítását, a kirekesztés és az oktalan egymás iránti gyűlölködés elleni küzdelmünket szolgálják. Remélhetően Gyöngyös után Miskolcon is gyökeret ereszt ez a Barankovics István nevével fémjelzett szellemi műhely.

– Szántó István –

