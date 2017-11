Gázolásos terrortámadás Manhattanben, nyolcan meghaltak

Nyolc ember meghalt, és legalább egy tucatnyian megsérültek, miután a West Side Highway és a Chambers Street sarkától nem messze egy teherautó a bicikliútra hajtott és több biciklistát illetve járókelőt is elütött. A teherautó egy másik járművel – egy iskolabusszal – ütközött. A buszban két gyerek és két szülő megsérült.

Az eset New York-i idő szerint délután 3 óra magasságában történt.

A Manhattan délnyugati részén történt támadást követően a sofőr két fegyvernek látszó tárggyal szállt ki az autóból, majd azt kiabálta, hogy Allahu akbar. A 29 éves férfit a rendőrök meglőtték, majd őrizetbe vették. A támadót kórházba szállították, és megműtötték.

Az amerikai sajtó értesülése szerint annyit máris is tudni az elkövetőről, hogy Üzbegisztánból származik, 2010-ben érkezett az Egyesült Államokba, és a floridai Tampában lakik. A CNN értesülése szerint a támadó, Sayfullo Saipov azt állította, hogy az Iszlám Állam nevében cselekedett.

MANHATTAN: BREAKING: Car runs over people in the bike lane on West Side Highway, some seriously injured. Driver reportedly arrested. VIDEO: pic.twitter.com/wYD5F9Mr0Q

