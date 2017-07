Gazdasági társaság alapításáról a rendkívüli miskolci ülésen

Szokásunkhoz híven kerestük a frakcióvezetőket a szerda reggeli történések kapcsán, ám a Fidesz, a KDNP és a Jobbik képviselőjét nem értük el.

Nyilatkozott viszont dr. Simon Gábor, az ellenzéki MSZP frakcióvezetője.

– Kedden délután érkezett a meghívó a rendkívüli közgyűlési ülésre azzal, hogy majd jön egy előterjesztés is – mondta. – Ezt kedden 19.38-kor kaptuk meg… Mindezt meg is tárgyalta a közgyűlés, zárt ülésen, holott semmilyen olyan ok vagy indok nem merült fel, és az előterjesztésben sem, ami a zárt ülést indokolná.

– Azt feltételezzük, hogy vannak olyan hátsó, mögöttes szándékok, amiről a képviselőket nem tájékoztatták – tette hozzá a frakcióvezető. A polgármester lezárta a vitát, szavazást rendelt el – 15 igen, 4 nem – , majd be is rekesztette a közgyűlést.

Érdeklődtünk az önkormányzatnál is, Koczák Szilvia szóvivő kérdésünkre azt válaszolta, hogy zárt ülésről volt szó, így még nem kívánnak a részletekről nyilatkozni.

ÉM-JLI

