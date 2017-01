Gazdakör alakult Mezőkövesden

Negyvenhat taggal megalakult a Mezőkövesd és Vidéke Gazdakör, amely a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének egyik járási alapszervezete lesz a megyében. A Gépmúzeumban tartott alakuló ülésre tucatnyi településről érkeztek mezőgazdasági vállalkozók, hogy megalakítsák a szervezetet, amelynek elnökévé öt évre Hajdú Lászlót választották, az elnökség tagjai pedig Hagyacki József, Nagy Sándor, Stefánné Fekete Mária és Tarr Zoltán lettek.

Most közös célokat igyekszünk megfogalmazni.

Hajdú László

Szükség volt rá

– A hasonló gondolkodású gazdák természetesen eddig is összejártak, de szükség van egy szervezetre, ami picit többet jelent. Bízom abban, hogy egymással találkozva a későbbiekben valamilyen szövetkezést is létrehozunk. A tagok között vannak állattenyésztők, méhészek, szántóföldi növénytermesztők, zöldséggel, gyümölccsel foglalkozók, szőlészek is. Nem lesz egyszerű könnyen közös nevezőt találni, de megpróbáljuk. Közös alap a föld szeretete, s megvan a lehetőség arra, hogy a különböző ágazatok képviselői majd egymással összefognak, akár a szántóföldi növénytermesztő a méhésszel – mondta Hajdú László, aki szerint most közös célokat igyekeznek megfogalmazni, például azt, hogy a gyerekekkel megismertessék azt, hogy a magyar termékek jók.

Taskó József, a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elárulta, több éve tervezik a mezőkövesdi gazdakör létrehozását. A legközelebbi Borsodi Mezőség Gazdakör volt eddig Mezőcsáton. A megyében eddig kilenc alapszervezetük volt, 250 taggal, szeretnék, ha minden járásban lenne egy gazdakör.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke kifejtette, országszerte 30 ezer tagjuk van, minden megyében rendelkeznek szövetséggel. Most a helyi viszonyokhoz alakítják struktúrájukat, térségi szintű gazdaköröket alakítanak, hogy a hozzájuk csatlakozó gazdálkodók fontos, kellő mennyiségű információval, háttérszervezeti kapcsolatokkal rendelkezzenek. Mint mondta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alapításánál ők voltak a kezdeményezők, a választásoknál a jelölő szervezet. A közelgő kamarai választásnál szintén hasonló lesz a feladatuk. Szorosan együttműködik a két szervezet, de az érdekképviselet részben más irányú.

Újabb feladatok

– A MAGOSZ kezdeményezte a termőföld forgalmáról szóló törvényt, a földet a gazdáknak programot, az MVH átalakítását, a tejtermelő gazdák helyzetének rendezését, az áfacsökkentést, a szőlő-bor ágazat megsegítését, a jégeső-elhárító rendszer kiépítését, s most van egy, a vízgazdálkodással összefüggő komplex javaslatuk. Olyan gazda vagy gazdaszervezeti vezető, aki elégedett munkájával, nincs, újabb-újabb feladataink vannak, amit lehet, tiszta lelkiismerettel megteszünk – fejtette ki Jakab István, aki hangsúlyozta Magyarország GMO-mentességének fenntartását, az erős nemzeti marketing fontosságát, valamint egy teljesen új támogatási rendszer kialakítását, amely javítja a gazdák helyzetét, a vidéki életminőséget.

– Tóth Balázs –

Ne legyen rosszabb mezőgazdasági év

Taskó József szerint a mezőgazdaságnak ne legyen rosszabb éve, mint a tavalyi volt, a termelési eredmények nagyon jók voltak, jóformán minden kultúrában.

Kiemelkedő volt az olajos magvak termésátlaga és a kukorica, búza. Az árak viszont ehhez alakultak, csökkentek. A gyümölcskertészetben az almatermesztőknek volt jó évük. A megye állattenyésztésében a sertés nem túl jelentős, a húsmarha-állomány növekedett, a baromfi stagnál, a juh csökkent. Reméli, 2017-ben az agrártámogatások időben odaérnek a gazdákhoz, bízik benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Az őszi növényeket nagy nehezen elvetették, a mostani hideg időjárás hótakaró nélkül rontani fogja az eredményeket, de ez majd tavasszal derül ki. Bízik abban, hogy az áfaváltozások segíti az állattenyésztőket és tisztulni fog a piac.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA