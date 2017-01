Gazdag történelmi értékek

Sok a fejlesztés a településen és a turisztika is egyre fejlődő tendenciát mutat, így a község nagy fejlődésen ment keresztül – mondta Demeterné Bártfai Emese polgármester. – Monok legrégebbi és legszebb utcáján, a Széchenyin 100 millió forint értékű rekonstrukció valósult meg. Ugyanígy megújult a Jókai utca is, ami az Ingvár-hegy lábánál található 75 hektáros festői környezetben lévő halastóhoz vezet. Így a település halászati és vadászati területen is tartogat meglepetéseket. Új egészségközpont átadása pontosan a Semmelweis-napon történt, ahol fogorvosi rendelő, védőnő szolgálat és háziorvos-rendelő kapott helyet. Van műfüves futballpálya a sportcentrumon belül, illetve a legkisebbeknek műfüves ovifocipálya. A Kossuth-sétány is újult formát kapott az elmúlt időszakban. Kétszáz éves a Sallos Boldogasszony római katolikus templom, amelynek az altemplomában a Széchényi-család temetkezési helye található.

Egyedülálló

Világviszonylatban is egyedülálló az I. Szent Orbán pápa csontereklyéje, ami 1771-ben került Monokra, XIV. Kelemen pápa ekkor ajándékozta Andrássy grófnak. Az adománylevél eredeti és hiteles, ami szintén megtalálható a templomban. 310 méter hosszan elkészült az I. Szent Orbán sétány, ami a Kossuth-emlékházat köti össze a római katolikus templommal. Kulturális épületekben is bővelkedik a település: Kossuth-emlékház, Andrássy-kastély, a Barokk-kápolna és lovagterem – amelynek freskóit az edelényi kőből a kastély festői készítették –, a monoki vadászkastély. Minden év szeptember­ében – idén ez szeptember 17–18-ra esik – Kálvária búcsút tartunk, amely két napos.

– Évente több ezer zarándok látogat el kistelepülésünkre – folytatta Demeterné Bártfai Emese polgármester. – Ez nem okoz gondot, mert öt vendégház fogadja a látogatókat és megújult a Kossuth-emlékház. Helytörténeti kiállítással bővült és megvásárlásra került a település háza, és pályázni szeretnénk a faluház kialakítására.

Mivel a települést elkerülte a történelmi borút, Monokon nem alakultak ki nagy borászatok, de a művelődési házban, amely az elmúlt évben felújításra került a 400 négyzetméteres pince – amelyet még az Andrássyak építettek –, később a Tokaj-hegyaljai borászatok interaktív kiállításait szeretnénk kialakítani.

Folyamatosan 120–130 embert foglalkoztatnak közmunkában. Ők többek között az állattenyésztésben dolgoznak: sertésekkel, bárányokkal, baromfikkal foglalkoznak. Az önkormányzat saját földterülettel nem rendelkezik, ennek ellenére több földet művelnek, megtermelik a gyümölcsöt. A sajtkészítő programra 15 főt képeztek ki. A kézművesműhelyben emléktárgyak készülnek, van tésztaüzemük, foglalkoznak betonelemgyártással is. A településen megoldották a csapadékvíz elvezetését, és a térkő is közfoglalkoztatottak dolga.

Tízezer látogató

A polgármester a rendezvényeikről elmondta: a Babfesztivál minden évben július első hétvégéjére esik, általában tízezer ember fordul meg fellépők között.

– A Zempléni Fesztiválnak minden évben otthon ad az Andrássy-kastély lovagterme, de megünnepeljük Kossuth Lajos születésnapját, megemlékezünk haláláról, és művésztáborokat is tartunk. Szent Orbán napján körbevisszük az ereklyét, december 27-én pedig a Tokaj-hegyaljai új borokat szenteljük meg a templomban.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA