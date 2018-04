Gazdag DVTK-hiányleltár

A labdarúgó NB I 28. fordulójában Újpest FC – Diósgyőri VTK bajnokit rendeztek szombaton a fővárosban, a Megyeri úton. A nemzetközi kupaszereplésre hajtó hazai együttes a kiesés elől menekülő piros-fehéreket fogadta, nyárias melegben. A szurkolók egyik oldalon sem tobzódtak. Az Újpest FC belga tulajdonosával szemben álló lila-fehér szimpatizánsok egy része ugyan távolmaradásával tiltakozik, de ezzel együtt is, az ultra szektorban a ­­­meccs elejére tisztes, több száz fős újpesti tábor gyűlt össze, és akik ott voltak, azok végig, az első perctől az utolsóig kitartóan biztatták kedvenceiket, jelentős támogatást adva ezzel nekik.

Ezzel szemben a vendégszektorban alig valamivel többen mint százan szemlélték a meccs alatt a történeseket, de szervezett szurkolás nem mutatkozott, a szimpatizánsok csak akkor hallatták hangjukat, amikor a lila-fehér tábor kérdőre vonta őket, hogy talán nincs is nekik, illetve amikor az első félidőben a hazai kapusnak munkát adtak a diósgyőri támadók, akkor szólt a „hajrá Diósgyőr”.

Nem volt miért lelkesedni

Nem is volt nagyon miért lelkesedniük a piros-fehéreknek, mert csapatuk nem jeleskedett ezen a napon. Az egész meccsen két alkalommal veszélyeztették az ellenfél kapuját a DVTK játékosai, a 12. percben 0-0-nál Ternovánnak volt egy biztató lövése, a 45. percben pedig egy támadásból előbb Makrai, majd Bacsa lövésénél mutatott be bravúrt Pajovic kapus. Ez utóbbinál már az Újpest vezetett 1-0-ra, az egykori diósgyőri, Novothny fejesgóljával. Érdekesség, hogy a csatár 18. percben esett találata után ünneplés helyett felemelte a kezét, és a DVTK-tábortól tulajdonképpen elnézést kért, hogy azoknak okozott szomorúságot, akiknek korábban oly sokszor örömet. De nem a semmiből született meg az Újpest FC gólja, ugyanis a hazaiak az első perctől veszettül nyomtak. A 3. percben Zsótér ziccerben a felső lécre vágta a labdát 4 méterről, majd Onovo lőtt távolról néhány centivel a bal alsó sarok mellé, aztán Nagy D. vezethette üresen a kapura a labdát, de Antal B. jól avatkozott közbe, míg Novothny találata nem sokkal Zsótérnek a jobb alsó sarokba tartó lövésébe Vela vetődött bele a gólvonal előtt, nagy mentést bemutatva. És amíg az újpestiek élvezték a játékot, a vendégek nem nagyon tudták, hogyan kellene fékezni az ellenfelet, nem is beszélve az ellencsapásokról. A gólja után Novothnynak volt még egy ígéretes helyzetből leadott lövése, Zsótérnek egy távoli kísérlete, a 45. percben a Makrai–Bacsa veszélyeztetés után pedig Nagy D.-nek egy újabb kimaradt ziccere.

7-2, 3-0

Ha pontozásos lenne a foci, akkor nagy fölénnyel, 7-2-re hozta volna a helyzetek tekintetében az első játékrészt az Újpest, a második félidőt pedig 3-0-val. Ugyanis a térfélcsere után ellaposodó bajnokin csak a hajrában voltak lehetőségek, de Nagy D. a kapu fölé emelt, Pauljevic Antal B.-be lőtt, Szűcs K. pedig ziccerben szintén a diósgyőri kapust találta el.

A lila-fehérek nagy fölénye ellenére maradhatott hiány­érzet a drukkerekben, nemcsak a kihagyott helyzetek miatt, hanem azért is, mert az Újpest a második játékrész első 35 percében semmit nem csinált, le­ereszkedett a DVTK szintjére, és beérte azzal, hogy múlnak a percek. A meccs utáni sajtótájékoztatón derült ki, hogy miért, amikor a hazai szakvezető elmondta, hogy attól tartva, hogy a sok kihagyott helyzet visszaüt, inkább visszafogta csapatát a második játékrészre. A végeredményt tekintve jól döntött, mert csapata begyűjtötte a három pontot.

Nem volt esély

Az ellen a DVTK ellen, amelynek új edzője 4-3-3-as összeállításban küldte pályára a játékosokat. A kezdőcsapatban Vela védőként való szerepeltetése, és a 20 év alatti játékos kategóriájában, az eddig mellőzött Ternován csatába küldése okozott némi meglepetést, de a középpályán Fernando Fernandeznek sem sikerült forradalmat csinálnia. Már az első perc, a diósgyőri középkezdésből történt haza­adás jelezte, hogy itt nem kard ki kard módon játszanak majd a vendégek, akikről nem sokkal később az is kiderült, hogy motivációban alatta maradtak az Újpestnek. A hazaiak egyébként remek középpályás-munkával rukkoltak elő, feltolt védekezésük során, Onovo mellett csak Obinna maradt biztosítani a védők előtt, a Novothnyval egy vonalba felzárkózó, Nagy D., Zsótér, Pauljevic mögött. Ez utóbbi hármasból utóbbi volt nagyon hatékony, a vonal mellett (ahová a három középpályással belül játszó DVTK-nak nem jutott embere) el tudta vinni, Tamás M.-re többször rá tudta vezetni a labdát. Ennek megakadályozására úgy tűnt, nincs reakciója a vendég együttesnek, és az sem igazán derült ki, hogy a három csatárukhoz milyen módon tervezték eljuttatni a labdát. A vendégek rendkívül halvány első félideje után, az Újpest jóvoltából egy gyenge második játékrész következett, amelyben a Diósgyőrnek egyetlen egy (!) lehetősége sem volt az egyenlítésre. Hiába cserélt a vendégszakvezető (nem a szünetben, amikor a vállát fájlaló Lipták nem ment vissza a második játékrészre), és változtatott a középpályán, nem talált olyan építő embert, akivel esély lett volna a kibontakozásra.

A hiányleltárt „gazdagítja”, hogy az új szakvezetőnek nem sikerült feltüzelnie a csapatot, vagyis az edzőcserék rövid távon gyakran jelentkező jelensége sem mutatkozott. Így Fernando Miguel Fernandez Escribano vereséggel mutatkozott be, a DVTK pedig azt könyvelheti el, hogy ez volt zsinórban a hatodik nyeretlen meccsük, az egymást követő negyedik vereségük.

– Berecz Csaba –

Labdarúgás: jegyzőkönyv

Újpest FC – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)

Budapest, 2836 néző. V.: Iványi (Szert, Lémon).

Újpest FC: Pajovic (7) – Balázs B. (6), Kálkoni-Kis (6), Litauszki (6), Burekovic (6) – Onovo (6) – Pauljevic (7), Obinna (6), Nagy D. (6), Zsótér (6) – Novothny (6). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Diósgyőri VTK: Antal B. (7) – Vela (6), Karan (6), Lipták (5), Tamás M. (5) – Ternován (5), Kocsis (4), Busai (4) – Makrai (5), Ioannidis (5), Bacsa (5). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernandez Escribano.

Csere: Lipták helyett Eperjesi (6) a 46., Busai helyett Szarka (4) az 58., Zsótér helyett Szűcs K. (6) a 60., Ternován helyett Óvári (-) a 72., Nagy D. helyett Cseke (-) a 89., Pauljevic helyett Mohl (-) a 92. percben.

Sárga lap: Lipták a 31. percben.

Gólszerző: Novothny (1-0) a 18. percben.

Nebojsa Vingjevic: – Rendkívül elégedett vagyok a látottakkal. A Diósgyőr ellen sosem egyszerű játszani, sem hazai pályán, sem vendégként. Az első félidőre kerestem a megfelelő szót, és csak az jutott eszembe, hogy vaú! Ahogy kidolgoztuk a helyzeteket, megteremtettük a gólszerzési lehetőséget, az gyönyörű volt, és bár helyzeteket hagytunk ki, de büszke voltam a fiúkra. Mivel sok helyzet kimaradt, megfordult a fejemben, hogy ilyenkor szokott az ellenfél büntetni, és volt is esély erre az első játékrész végén. A második félidőben a nagy kánikulában nehéz volt játszani, sokszor veszítettünk labdát, nehéz volt a második gólért menni, néhány játékoson lehetett látni a fáradtság jeleit. És mivel a DVTK-nak jó játékosai vannak, ezt a csodálatos meccset összetörhették volna, és én csak azt kértem, hogy fejezzük be győzelemmel ezt a bajnokit. Büszke vagyok a játékosokra, ez a legjobb félidő volt, amit mutattunk. Gratulálok a csapatomnak, a DVTK-nak és edzőjüknek pedig sok sikert kívánok.

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Csak néhány napot dolgoztunk együtt a meccsig, és a legfontosabb feladat az volt, hogy feltüzeljük a játékosokat ebben a nehéz szituációban. Természetesen gyakoroltunk olyanokat, amit szerettem volna viszontlátni, de ez nem valósult meg. A pozitív dolgokat kell keresni, nem volt sok, de ami volt, azokat kell megragadni, továbbvinni. A meccs elején mentális problémák voltak, azon dolgoztunk egész héten, hogy a középpályán az Újpest mögé tudjunk menni a széleken, de ez nem működött. Korábban csak videóról ismertem a csapatot, ma láttam először éles versenyhelyzetben őket, és tapasztaltam meg, hogy miként reagálnak a meccsszituációkban. Munka, munka, munka, ez vár ránk.

A gól története

18. perc: Balázs B. végzett el bedobást a jobb oldalon, akinek Nagy D. kényszerítőzte vissza a labdát. A védő megindult az alapvonal felé, és jól is adott be, a kaputól 4 méterre álló Novothny pedig a ketrec bal oldalába fejelt, 1-0.

