Gáz nélkül a hangonyi hivatalban

Éves szinten, közel egymillió forinttal csökken a polgármesteri hivatal fűtésszámlája, miután befejeződött az épület energetikai korszerűsítése. Ezzel egy többéves tervet valósítottak meg a községben. Korábban az általános iskola fűtésénél sikerrel alkalmazták a faaprítékos módszert, amit egykoron úgy terveztek, hogy a kapacitásánál fogva alkalmas legyen az újabb intézmény rákapcsolására is.

Mostantól biomasszával megoldjuk a polgármesteri hivatal fűtését.” Kovács Szilárd

60 millió

Az önkormányzat sokáig kereste erre a megoldásra a lehetőséget, ami egy közel hatvanmillió forintos pályázat révén a közelmúltban érkezett meg. A projektnek része volt még egy naperőmű felszerelése, valamint a tető és a külső falak hőtechnikai szigetelése. A beruházás befejezése után megtörtént a műszaki átvétel és a próbaüzem, így Kovács Szilárd polgármester örömmel újságolta, hogy az eddig jelentős nagyságú gázszámlát elfelejthetik, hiszen mostantól biomasszával megoldják a hivatal fűtését. Hangony polgármestere hozzá­tette: a naperőmű közel száz százalékban kielégíti az elektromos igényüket, ami tovább javíthatja a falu pénzügyi helyzetét.

További fejlesztések

A faluban több egyéb ötlettel igyekeznek előrukkolni, ami hosszabb távra megalapozhatja a helyiek jövőjét. Elkezdték a kender termesztését, a növény hangonyi feldolgozása után jelenleg a magot egy felvásárló viszi el tőlük. Később sajtolni szeretnék, ám a kenderszár jelentős energiaforrásként ugyancsak hasznosítható. Erre is nyertek egy uniós pályázatot, brikettáló üzemet építenek 20 millió forintból, ami szintén előrehaladott állapotban tart, megtörtént ugyanis a kivitelező kiválasztása. A gyártógép pár héten belül Hangonyra érkezik, hozzávetőleg akkor kezdődik majd a növény betakarítása is. Így az idei kenderszár már brikett formában a kazánban kerül hasznosításra.

Ennek van egy másik vetülete is, mert Hangonyon sok család jogosult szociális tűzifára. Tavaly nagy volt a tüzelőhiány, legközelebb Nagyvisnyóról tudtak beszerezni 240 köbméter fát, emiatt a fuvarköltség jelentős költséget emésztett fel. A brikettáló viszont fel tudja dolgozni az erdei növényi eredetű hulladékot is, a kész brikettel pedig szükség esetén családi házakat is lehet fűteni.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA