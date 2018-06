Gasztronómiai és családi programok a Gönci Barack Vigasságon

A hetedik alkalommal megrendezett programon a barackos sütemények, szörpök, lekvárok gazdag választéka is bemutatkozik, de a térségben termelt mézet, a helyi rétest, fánkot és számos különleges gönci barackos ételt is meg lehet majd kóstolni – áll a szervezők közleményében.

A zenei kínálatban Gájer Bálint, a Blahalouisiana, a Magashegyi Underground, a Tárkány művek, a Follow the Flow és Hobo is szerepel. Számos környékbeli fogadó és vendégház is különleges programmal készül Boldogkőváraljától Tállyán át Telkibányáig.

A földrajzi eredetvédett gönci barack nemcsak pálinkák, lekvárok, sütemények alapanyaga lehet, de magjának olaja és őrleménye egészséges alapanyagként is fogyasztható vagy a kozmetikai iparban is használható – hangsúlyozzák a közleményben.

– MTI –

