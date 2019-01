Gasztronómiából csillagos ötös a világ harmadik legjobb szakácsának

Éppen csak most ért véget a karácsony és már nyakunkon a farsang, amikor a különleges alkoholos ételeké a főszerep. Az ünnepi menü összeállításában Cserei Lászlóné Hős Piroska szakács szakoktató sietett a segítségünkre, aki a Luxemburgban november 24-e és 28-a között megrendezett szakács világbajnokságon egyéni indulóként bronzérmes lett.

Kevés felemelőbb érzés van annál, mint a dobogó harmadik fokán állni.” Cserei Lászlóné

Nemzetközi mércével

– Manapság inkább már csak az éttermekben, fogadókban és csárdákban lehet farsangi ételekkel találkozni, pedig ezek közül több könnyen elkészíthető házilag is. Mivel az évnek ez az időszaka a mulatság ideje, ezért általában alkoholtartalmú finomságok kapcsolódnak hozzá. A fehér húsokhoz legtöbbször fehérbort használunk. Abban, hogy édes vagy száraz italt választunk-e, nincsenek szabályok, de a szárnyasokhoz talán az édesebb ízhatás megy jobban. A vörös húsokhoz, vörösbor illik, a marhához pedig szárazabb, tehát testesebb bor. Közismert alkoholos étel a részeges csirke, boros pecsenye vagy konyakos kacsasült, illetve a rumos lekvárral ízesített farsangi fánk. Az alkohol természetesen kipárolódik az elkészítés során, de tartósan is ízletes aromát kölcsönöz az ínyencségeknek – mutatta be a világ harmadik legjobb szakácsa.

A Villeroy & Boch Culinary World Cup-ot minden negyedik évben rendezik meg, a tavaly novemberben megtartott világkupán több mint 70 nemzet, közel 2500 versenyzője állt rajthoz.

– Nagyon szeretem a szakmámat, és mindig fontos volt számomra, hogy újabb célokat tűzzek magam elé. Ötvenkét éves vagyok, elérkezettnek éreztem az időt, hogy a szakma leghíresebb versenyén megméressem a tudásomat, és testközelből ismerjem meg a nemzetközi trendeket. Gyerekekkel foglalkozom a MSZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Úgy gondoltam, talán a tanítványaimnak is segítek ezzel értelmes célokat keresni, illetve a verseny tapasztalatait kamatoztathatom a képzésük során – adta tudtunkra motivációját a kiváló szakember.

Ötfogásos menü

Cserei Lászlónénak a világversenyen egy ötfogásos menüsort kellett elkészítenie. A felkészüléshez minden segítséget megkapott jelenlegi munkahelyétől, a katonaszakács válogatott tagjaitól és szponzoraitól.

Virág szerencsét hozott

– Általában délutánonként gyakoroltam, amikor a gyerekeket el tudtam engedni, illetve az őszi szünetben volt kicsit több időm, amikor fejben és a valóságban is összeállítottam az egész menüsort. Melegen készített, de hidegen tálalt ínyenc ételeket kellett készítenem Luxemburgban, ami előételből, levesből, főételből és desszertből állt. Az öt fogásba a hideg és a meleg előétel is beletartozott. Apró pici falatkákat is kellett csinálnom, négyfélét, amelyeket egy fogással könnyű megenni. Félkész állapotban vittem el a versenyre a termékeket, és a helyszínen végeztem el a befejező műveletet. Az értékelésnél a legfontosabb szempont az volt, hogy mennyi munkát fektettünk az alkotásba, de az ízharmónián kívül a szépséget, illetve a tálalás művészi értékét és a dekorációt is felmérték. A november 26-án tálalt ételkompozíciót az erre a napra eső Virág névnap ihlette. A virágszirmokba rejtett különlegességek nagy sikert arattak a szigorú zsűri előtt is – mesélte a sikeres versenyző.

A szakácsművészet mestere jelenleg is éppen egy szakmai megmérettetésre készül, bár most nem indulóként, hanem felkészítő tanárként.

Továbbadja tudását

– Azt hiszem, kevés felemelőbb érzés van annál, amikor az ember a dobogó harmadik fokán állhat a világ legjobbjai között, egy ilyen híres gasztronómiai versenyen. Szeretném, ha a tanítványaim is hasonló sikerekben részesülnének. A gyerekekkel jelenleg a Schmitt Sámuel szakácsverseny régiós elődöntőjére készülünk, amit január 15-én tartanak iskolánkban. A név­adó híres felszolgáló volt. Öt csapat méri össze az erejét, ahol szintén ételeket kell majd készíteni négy fogásos menüsorral, ebbe a desszert is beletartozik. Vendégek előtt, hivatásos pincérek kínálják fel a főételt, ami borjúszűz lesz, és kóstolót is szeletelnek belőle – osztotta meg a tanárnő.

Detzky Anna

Recept: Részeges csirke

Hozzávalók négy személyre:

1 kg 20 dkg csirke,

egy fej vöröshagyma,

napraforgó olaj,

2 dl száraz fehérbor,

1 kávéskanál majoránna,

só és őrölt bors ízlés szerint.

Elkészítés:

Egy megtisztított csirkét tepsibe teszünk az összevágott hagymára és olajat, fehérbort öntünk alá. Felülről majoránnával, sóval, borssal alaposan befűszerezzük. Az egészet alufóliával letakarjuk és sütőzacskóba tesszük, majd 150 fokon lassan sütjük. Amikor már legalább háromnegyed órát sült a csirke, akkor a hőfokot magasabbra vesszük és 180-190 fokon megpirítjuk. Ahogy a bor párolódik benne, a hús átveszi az ízét. Köretként burgonyapürét, párolt zöldséget, vagy karamellizált gyümölcsöket tehetünk mellé, például alma és ananász illenek hozzá a legjobban.

Recept: Farsangi fánk

Hozzávalók:

50 dkg liszt a nyújtáshoz,

2 dl tej,

4 dkg porcukor,

3 dkg élesztő,

4 db tojássárgája,

1 tasak vaníliakivonat,

6 dkg vaj,

1 evőkanál rum,

1 csipet só,

napraforgó olaj

Elkészítés:

Kovászt készítünk, ami langyos tejből, kevés cukorral, egy csipetnyi sóval és élesztővel készül. Egy másik edényben külön még langyos tejet csinálunk, amihez hozzáadjuk ezt a kovászt és járulékos anyagként tojást, cukrot, lisztet, egy kevés rumot és olvasztott vajat. Aztán ezt jól megdolgozzuk, amíg a tészta szellőssé nem válik. Utána meleg helyre tesszük és addig kelesztjük, amíg duplájára nem nő. Ezután lisztezett nyújtótáblán kinyújtjuk és fánkszaggatóval kiszaggatjuk, a tetejére lyukat teszünk és a darabokat egy tiszta konyharuhán még tovább kelesztjük. Se nem túl forró, se nem túl hideg, de bő olajban, fedő alatt megsütjük, a nem lyukas oldalával felfelé, különben megszívja magát olajjal. Amikor megfordítjuk, hogy pirosra süljön, már levesszük róla a fedőt. Onnan tudjuk, hogy már jó, hogy körben szalagosra sült. Porcukorral megszórjuk a kész fánkot és a lyukba lekvárt töltünk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA