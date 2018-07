Garázsavató lesz Tokajban

A nagy területet magába foglaló bázist, mint közismert, Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete avatta fel. Ott és akkor elhangzott, hogy a Bodrog partján lévő, a XXI. század igényeinek mindenben megfelelő komplexum nem csupán a versenysport ­igényeit szolgálja, hanem a szabadidős- és a túraigényeket is kielégíti majd.

Táblát kap

– Augusztus 11-én, szombaton nálunk lesz a Vízitúra Kupa tokaji fordulója – közölte Krecz Tamás, a Vízisport Club Tokaj ügyvezetője, egyben elnök-edzője.

– Az országos sorozatnak fél tucat megállója van, a miénk a Bodrogon zajlik, de természetesen érinti a Tiszát is. A kisebbeknek nyolc, a nagyobbaknak huszonnégy kilométert kell megtenniük a folyókon, és ez még a gyakorlottaknak is embert próbáló feladat. Reméljük, hogy jó lesz az idő, miként azt is, hogy népes vendégsereget fogadhatunk majd.

A versenyre a városba látogatnak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tisztségviselői, akik az alkalmat várhatóan összekötik egy nevezetes avatóünnepséggel. Ekkor állítanak örök emléket Simon Lászlónak, a felnőtt Európa-bajnok és ifjúsági olim­piai ezüstérmes Mozgi Milán nevelőedzőjének, a tokaji kajak-kenuélet egykori létrehozójának és működtetőjének, aki táblát kap: a vízitelep a nevét veszi fel, így tiszteleg több évtizedes munkássága előtt.

Helyet cserélnek

A Vízisport Club Tokaj hajói jelenleg még a régi, a bodrogkeresztúri út bal oldalánál található Bodrog-parti bázison pihennek, a már elavult telepről azonban az eszközöket is átköltöztetik az új centrumba.

– Az új, tényleg takaros hajógarázsban még nincsenek állványok, amelyekre a járműveket tehetjük – folytatta Krecz Tamás.

– Ezek speciális tartók, elkészítésük folyamatban van és amikor a kivitelezők végeznek, eljön a mi időnk. Az átpakolás nagy logisztikai feladat lesz és a művelethez több autó és még több kéz szükséges majd. Amikor a folyamat végére érünk, megszűnik az a balesetveszély, amely eddig leselkedett tagjainkra, hiszen a régi csónakházunkat és a Bodrog-parti stégünket keresztezte a főút, ettől a kockázattól azonban hamarosan megszabadulunk.

Kolodzey Tamás

Versenyeket is terveznek

Simon László hosszú munkálkodása alatt számtalan rangos versenynek is otthont adott Tokaj, a Bodrog és a Tisza. Az infrastrukturális fejlődés, valamint a Vízisport Club Tokaj tagsága által hamarosan teljesen belakott vízicentrum új távlatokat nyit az egyesület előtt, így az elkövetkezendő években – az MKKSZ támogatásával – várhatóan ismét házigazda szerepre vállalkozhatnak majd.

