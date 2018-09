Gálhidi György a KBSC-nél

Kedden közös megegyezéssel szerződést bontott egymással Koleszár György edző, illetve a labdarúgó NB II-ben szereplő Kazincbarcikai SC-t működtető gazdasági társaság. Mindezen lépést a csapat vártnál gyengébb szereplése indokolta. A szerda délelőtti foglalkozást a putnoki Elek Ákos Utánpótlás Központban már az új tréner, Gálhidi György tartotta.

A szakvezető nyáron már Borsodba igazolt, a megyei I-ből az NB III-ba törekvő Ózdi FC-hez, amelyet az első helyen ad át utódának. Gálhidi György nem először vállal munkát a KBSC-nél, ugyanis 2014. októberétől 2015. nyaráig már dolgozott a vegyészvárosban.

– A megállapodásom, az egyez­ségem úgy szólt Gál Lászlóval, az ózdi klub vezetőjével, hogy végigviszem a szezont, ezért csak azután tudtam érdemben tárgyalni a KBSC-vel, miután Gál László, illetve Kádár Zsolt, a barcikaiak sportigazgatója egyezségre jutott – jelentette ki Gálhidi György. – A csapat keretéből két játékossal dolgoztam már együtt, Takács Péterrel Diósgyőrben, míg Raul Palmessel a Budapest Honvéd II-nél. Persze, a többiek nevei sem ismeretlenek, de az első találkozást arra is használtuk, hogy egy kicsit ismerkedjünk, bemutatkozott mindenki, én is. Nálam mindig is alap volt a rend és a fegyelem, melyek hiánya nélkül nem lehet minőségi munkát végezni. Egyelőre rengeteg információ kavarog bennem, és még jönnek majd új impulzusok, például a hétvégi Magyar Kupa-­mérkőzés után. Az biztos, hogy ez a keret képességekben erős, azon leszünk, hogy a problémákat megoldjuk, és sikeres időszakunk legyen, elérjük a kitűzött célt.

A KBSC FC Kft. ügyvezetője, Gulyás Tibor az alábbiakat fűzte hozzá a lépéshez.

– Szeretném megköszönni Koleszár György tevékenységét, aki számára mérték a kazincbarcikai labdarúgás, vele jutottunk fel az NB II-be, és a tavasszal, amikor nehéz szituációban felkértük a munkára, egy percet nem gondolkodott, majd benn is tartotta a csapatot – mondta a klubirányító. – Úgy ítéltük meg, most váltanunk kell, mindketten jobban szeretjük annál az itteni futballt, és jobban tiszteljük egymást, hogy ezt a lépést ne tettük volna meg. Ugyancsak köszönet jár az Ózdi FC-nek, Gál Lászlónak, aki mindenfajta kártalanítási igény nélkül zöld utat adott Gálhidi Györgynek, ez egy nagyon sportszerű cselekedet volt a részéről. Több szakembert is megkerestünk, végül Gálhidi György mellett döntöttünk, akivel a szezon végéig állapodtunk meg. Azt várjuk tőle, hogy normalizálja a helyzetet, vezesse a csapatot a tudásának, képességének megfelelő helyre, a középmezőnybe. Miután Gyurinak óriási a tapasztalata, adott a szakmaisága és a felkészültsége, ezt bizonyosan meg fogja tudni oldani.

Eddig csak egy siker

1. forduló: Nyíregyháza Spartacus FC – Kazincbarcikai SC 1-0

2. forduló: Kazincbarcikai SC – Kaposvári Rákóczi FC 2-2

3. forduló: Duna Aszfalt Tiszakécske VSE – Kazincbarcikai SC 0-0

4. forduló: Kazincbarcikai SC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0-0

5. forduló: Vác FC – Kazincbarcikai SC 0-2

6. forduló: Kazincbarcikai SC – Dorogi FC 1-4

7. forduló: Soroksár SC – Kazincbarcikai SC 4-3

8. forduló: Kazincbarcikai SC – Gyirmót FC Győr 1-4

