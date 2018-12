Futottak, kúsztak, lőttek

Különleges versenybe csöppentünk Sajókápolnán, annak is az első napjába: rendvédelmi és honvédelmi tanintézmények hallgatói mérték össze tudásukat. (Másnap a felnőttek, azaz fegyveres és rendvédelmi szervek munkatársai versenyeztek.) A Manderka hegyi rendvédelmi körversenyen terepfutás, kúszás, lövészet, homokzsákcipelés, kerékpáros ügyességi feladat is volt a versenyszámok között, de mint megtudtuk, elméleti kérdéseket is kaptak a résztvevők.

Tizenhét csapat állt rajthoz

Gyöngyösi Károlytól, az egyik szervező, a Rendvédelmi Utánpótlás Szakosztály szakmai vezetőjétől megtudtuk, nemcsak megyénkből, de többek között Hajdú-Biharból, Szabolcs-Szatmár-Beregből és Heves megyéből is érkeztek diákok. Három fős csapatok (két fiú és egy lány) nevezhettek, végül 7 versenyszámban 17 csapat állt rajthoz.

Gyöngyösi Károlytól megtudtuk, nem az első alkalom, hogy Sajókápolnát választották helyszínül, hiszen a hegyes-völgyes terep nagyon is alkalmas az ilyen rendezvények megszervezésére.

HM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA