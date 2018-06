Futással rajtolt el a 20. MOL Petrolkémia Nagyhét Tiszaújvárosban

Az összesen három egyéni és két váltó számban mintegy 500 sportoló mérette meg magát.

A Nagyhét június 30-i, szombati Jabil-napján a Jabil 1/3 Maraton nemzetközi utcai futóversenyen három egyéni (3,5 km, 7 km, 14 km) és két váltó (4×3,5 km, 2×7 km) szám közül lehetett választani. Az idei Jabil 3Próba elnevezésű szabadidősport sorozat záró számát is jelentő viadalon, melyen mintegy ötszáz sportoló vett részt, 14 km-en a férfiaknál Gregor László magabiztosan, egy perces előnnyel szerezte meg az első helyet.

A hölgyeknél közel sem volt ennyire egyszerű a képlet, Bicsák Flóra nyerte a sprint-befutót, de 9 mp elteltével a második és harmadik helyezett is megérkezett a célba. A 14 km-t négytagú váltóban teljesítők közül a martfűiek emelkedtek ki, de dicséret illeti a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub második és harmadik helyet megszerző utánpótlás egységeit is. A 2×7 km-es váltók versenyét a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 9-es egysége nyerte meg, melynek érdekessége, hogy a 17. születésnapját ezen a napon ünneplő Sinko-Uribe Ábelnek az volt a kívánsága, hogy a junior Európa-bajnok, felnőtt Európa-kupa futam győztes Lehmann Csongorral alkothasson csapatot.

Eredmények

14 km, férfiak: 1. Gregor László, 47:18 perc, 2. Balázs Levente, 48:19, 3. Tölgyesi Tamás, 48:51

14 km, nők: 1. Bicsák Flóra, 52:11 perc, 2. Bakonyi Fruzsina, 52:15, 3. Pap Csilla, 52:24

4×3,5 km, abszolút: 1. Martfűi Úszó Triatlon Klub (Hornyák Döme, Tóth Zalán, Pápai Balázs, Botka Anikó) 50:13, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1 (Bóna Kinga, Lehmann Sára, Tóth Anna, Bán Lilla) 54:51, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 2 (Molnár Sára, Berencsi Lili, Kovács Anna, Filep Zóra) 55:18.

2×7 km-es váltó: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 9 (Sinko-Uribe Ábel, Lehmann Csongor) 45:35, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 10 (Sinko-Uribe Aurél, Berencsi Ádám) 47:42, 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 8 (Balogh Bence, Fróna Ákos) 48:12

7 km, férfi abszolút: 1. Újhelyi Tamás, 25:40, 2. Juhász Dániel, 28:36, 3. Sipeki László, 28:37

7 km, női abszolút: 1. Rácz Ildikó, 32:37, 2. Handa Flóra, 33:47, 3. Natalia Yonik, 34:30

3,5 km, férfi abszolút: 1. Csatlós Olivér, 13:16, 2. Szűcs Gergely, 13:17, 3. Fehér Szabolcs, 13:20

3,5 km, női abszolút: 1. Hajdú Panna, 14:16, 2. Günther Hanga, 14:18, 3. Füzér Katalin, 14:19.

A futóverseny befejeztével beindult a Kreaktív-színpad is, melynek első fellépője az Absolut Rock Band volt.

A Jabil 1/3 Maraton eredményhirdetése, illetve a Jabil 3Próba résztvevői között megtartott sorsolás után, este a város Díszterén megtartották a 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét hivatalos megnyitó ünnepségét. Az egybegyűlteket Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere, a Szervező Bizottság önkormányzati összekötője és Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke köszöntötte és biztatta a következő nyolc napon is kellemes időtöltésre.

A ceremóniát követően a világhírű Ottavan együttes nagyszínpadi koncertjével igazán nekilódult a július 8-ig tartó sport- és kulturális fieszta. A legkitartóbbak este 10 órától még Péter Attila Lábrázás-programján múlathatták az időt.

Evezős verseny a folytatásban

A jubileumi sorozat július 1-i, vasárnapi INNOCOMP-napja 10 órakor a Bogratlon Bográcsfőző Fesztivállal kezdődik, melyet ezúttal is a Dísztó körül rendeznek meg a házigazdák. Szintén 10 órától lesz lehetőség megtekintetni a „Láss a sofőr szemével!” címet viselő Trans-Sped kamion-bemutatót. 10.30-tól a Kalamajka Bábszínház a gyerekeknek kedveskedik majd a Pósa bácsi meséi produkcióval. 11.30 kezdődik a Dísztavon az evezősverseny, melynek résztvevői – hasonlóan a szombati futóeseményhez, tombolaszelvényt kapnak a teljesítésért. 16 órakor a sörsátorban a labdarúgó világbajnokság délutáni mérkőzését tekinthetik meg közösen az érdeklődők. A Kreaktív-pódiumon a Pace Makers, majd a Zenegép muzsikál, este 8-tól pedig az Anna and the Barbies szórakoztatja a Dísztér nagyérdeműjét.

Szűcs István

