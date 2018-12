Füstmentes világnap: mi okozza a bajt?

Az eredeti ötlet 1971-ből, Massachusetts állam kormányzójától származik, amelyet néhány évvel később az Egészségügyi Világszervezet is magáévá tett és nemzetközi nappá nyilvánított.

De miért is ártalmas a dohányzás?

A cigarettában háromféle káros anyag található: nikotin, az égés során keletkező kátrány, szénmonoxid. A nikotin a függőséget alakítja ki, az égéstermékek közül a kátrány gyulladást, daganatokat okoz, a szénmonoxid pedig gátolja a szervek oxigénellátását. A káros anyagok a dohányos környezetében élőkre, a passzív dohányosokra is hatnak.

Húszféle betegség

A dohányzás több mint húszféle megbetegedés kialakulásában játszik vezető szerepet. A szív- és érbetegségek 25-30 százaléka, a krónikus hörgőgyulladás és tüdőtágulat okozta halálozások 75, a tüdőrákos halálozások mintegy 90 százaléka tulajdonítható a dohányzásnak.

ÉM

A dohányzó apák fiainak 50 százalékkal kevesebb spermájuk van Washington - Fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek fogamzása idején, mint a nemdohányzó apák fiainak - derítették ki a svédországi Lundi Egyetem kutatói. Tanulmányok korábban összefüggést találtak az anya várandósság idején való dohányzása és gyermek... Tovább a cikkhez

"A síromat ásom féktelen szenvedélyemmel: a dohányzással" Nyíregyháza - A leszokás első lépésének szánják a szakemberek a „Ne gyújts rá világnapot”. Naponta két doboz kevés volt, olyannyira, hogy amikor éjszaka felébredtem (soha nem voltam jó alvó), kimentem az erkélyre és rágyújtottam. Egy jó nagy arculcsapás kellett hozzá, hogy belássam, a síromat áso... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA