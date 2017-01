Fülöp István a DVTK játékosa

– Örülök, hogy sikerült megszereznünk Fülöp István játékjogát, aki már egy hete velünk készül, a Budaörs ellen pedig már pályára is lépett – osztotta meg Benczés Miklós. – Az utóbbi napokban alapos orvosi vizsgálaton esett át a játékos, illetve megnehezítette a gyors megegyezést az a tény, hogy az FC Botoșani vezetősége már a törökországi edzőtáborban tartózkodik a csapattal.

– Pista egy több poszton, a bal szélen és az ék mögött is bevethető, gólerős támadó játékos, aki kiváló rúgótechnikával rendelkezik – mondta el a sportigazgató. – Nem csak pontrúgásból, hanem akcióból is képes távolról betalálni. Ék mögötti játékosként pedig akár Bognár István pótlásában is szerepet kaphat, hiszen korábban gólpasszaival is felhívta magára a figyelmet.

– Képességeit már bizonyította a román élvonalban, biztos vagyok benne, hogy a DVTK színeiben is sok örömet szerez a szurkolóknak – zárta Benczés Miklós.

A sáromberkei Fülöp István szülővárosában, az erdélyi Marosvásárhelyen kezdett focizni, ezt követően 16 évesen Nyárádszeredán mutatkozott be a felnőttek között a 4. osztályban. Pályafutását Szászrégenben egy osztállyal feljebb folytatta, majd karrierje során először igazolt Maros megye, sőt Erdély határain túlra. A moldovai FC Botosani színeiben meglódult a pályafutása, mert a csapattal az első évben feljutott az élvonalba, majd stabil első osztályú játékos vált belőle. Az idei bajnokságot fantasztikusan kezdte, 7 mérkőzésen 7 gólt szerzett, két alkalommal duplázott. Hét góljával a román első osztály egyik legeredményesebb labdarúgója, emellett két gólpasszt jegyzett eddig a bajnokságban. Bal oldali középpályásként vagy az ék mögött érzi magát a legjobban a pályán, de játszott már a jobb oldalon is.

Többször szóba hozták már különböző magyar klubokkal, de a DVTK lesz első határon inneni csapata.

– Nagyon örülök annak, hogy Diósgyőrbe tudtam igazolni – mondta Fülöp István. – A csapat hamar befogadott. Amit eddig láttam, az nagyon tetszett, látszik, hogy mindenki mindent belead, hogy sikeres legyen a tavaszunk. Láttam, hogy nagyon nagy a DVTK szurkolótábora, alig várom már az első mérkőzést. A célom az, hogy segítsem a csapatot, mert a Diósgyőrnek nem hátul van a helye, és mint minden csatárnak, nekem is az a célom, hogy minél több gólt lőjek. Azonban nem szeretnék ígérgetni, a meccseken akarom majd megmutatni, hogy miért jöttem ide.

– Kocsis Norbert | DVTK.eu –

Névjegy: Fülöp István Sándor

Születési idő: 1990. május 18.

Születési hely: Marosvásárhely (Románia)

Állampolgárság: magyar, román

Magassága: 182 cm

Poszt: középpályás

Mezszám: 24

Pályafutása

2016/2017 tavasz DVTK

2016/2017 ősz FC Botoșani (Románia, 1. osztály) 12/7

2015/2016 FC Botoșani (Románia, 1. osztály) alapszakasz: 17/2, rájátszás: 11/3

2014/2015 FC Botoșani (Románia, 1. osztály) 17/3

2013/2014 FC Botoșani (Románia, 1. osztály) 31/7

2012/2013 FC Botoșani (Románia, 2. osztály) 15/3

2011/2012 Avântul Reghin (Románia, 3. osztály)

2010/2011 Avântul Reghin (Románia, 3. osztály)

2009/2010 Avântul Reghin (Románia, 3. osztály)

2008/2009 ACS Miercurea Nirajului (Románia, 4. osztály)

2007/2008 ACS Miercurea Nirajului (Románia, 4. osztály)

2006/2007 ACS Miercurea Nirajului (Románia, 4. osztály)

Marosvásárhelyi Sportiskola

