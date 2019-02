Fülöp Bodrogkeresztúré marad

Elza, az oroszlán, Rin Tin Tin, a kutya és Fülöp, a gólya. Annyi a közös bennük, valamennyien ikonikus állatok voltak. Közülük egyértelműen Fülöp, a gólya áll hozzánk a legközelebb, de tavaly nyár óta egy baleset miatt ő sincs már közöttünk.

Egy képzőművészeti versenyt is hirdetnek a futóversenyhez kapcsolódva.

Fülöp kötődése

Ha akadna még valaki, aki nem ismeri Fülöp gólya történetét, annak dióhéjban jöjjön egy kis összefoglaló: Fülöpöt 16 évvel ezelőtt Spanyolországban, az Ebro-völgyében gyűrűzték meg, és nevezték el a leendő spanyol királyról. Fülöpöt valószínűleg egyik sem érdekelte, élte a gólyák megszokott életét. 2006 tavaszán érkezett Bodrogkeresztúrra, és aki ment már végig nyaranta a településen, az pontosan tudhatja, a környék legtöbb gólyafészkével rendelkező falujában tartózkodik. Éppen ezért Fülöp egy volt a sok gólya között, de ez őt nyilván nem zavarta, mint ahogy az sem érdekelte, az emberek gondolnak-e róla bármit is.

Fülöpöt az emelte ki a gólyák sorából, hogy sem 2006 telén, sem azután 12 évig nem hagyta el a falut, legfeljebb rövid időre. Hogy miért döntött a maradás kellett, arra létezik néhány elmélet, de biztosat aligha fogunk tudni. Így vált Fülöp gólya Bodrogkeresztúr ikonikus állatává, ha mostanában terveznék a település címerét, nagy biztonsággal lehet jósolni, szerepelne rajta.

Emlékfutás

A Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület is meglátta a Fülöpben rejlő lehetőséget és évek óta minden tél végén megrendezik a Fülöp, a különc elnevezésű futóversenyt, amely a település központjából tart 5 kilométeren keresztül fel a hegyre.



Fülöp azonban tavaly nyáron nekiütközött egy szigeteletlen villanyvezetéknek, és a balesetet nem élte túl. Természetesen a futóverseny így sem marad el, csak most emlékfutásnak nevezik át az eseményt.

– Fülöp már a település részévé vált – mondja Rozgonyi István, a Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület vezetője, a futóverseny szervezője. – Természetesen idén is megrendezzük a hagyományos futóversenyünket március 2-án, szombaton. Idén egy képzőművészeti versenyt is hirdetünk a futóversenyhez kapcsolódva, amelynek az eredményhirdetéssel egybekötött tárlatmegnyitója március 1-jén 14 órától lesz a Bodrogkeresztúri Faluházban. A futóverseny rajtja március 2-án délelőtt 10 órakor lesz a Faluháznál. Regisztrálni előzetesen is lehet a fulopakulonc.webnode.hu internetes felületen, de a verseny napján 8 órától a helyszínen is lehet jelentkezni az emlékfutásra.

Térplasztikákat várnak

A futóversenyhez kapcsolódó képzőművészeti verseny témája Fülöp, a különc gólya, illetve a nevét viselő futóverseny. A hagyományoktól eltérően, most térbeli alkotásokat (3D) várnak 20–50 centiméter magasságig, szabadon választott technikával, az a fontos, hogy az alkotás szállítható legyen! Az alkotásokat február 25-ig a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskolába (3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth Lajos utca 66.) Pető Miklós rajztanárhoz kérik eljuttatni. A pályamunkákat három kategóriában (óvodás, általános iskola alsó tagozat és általános iskola felső tagozat) díjazzák I-III. helyezésig tárgyjutalmakkal.

