Függőség: Van remény, csak akarni kell, nagyon

Folyamatosan csörgött a telefon múlt kedden, amikor szakértőnket hívhatták olvasóink. Dr. Szlivka Anna pszichiáter, addiktológus, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház részlegvezető orvosa volt szerkesztőségünk vendége, aki alkoholbetegségek, szerfüggőségek kapcsán válaszolt a telefonon és e-mail-en érkező kérdésekre.

Két csoport

Kérdés volt bőven: ebből is látszik, hogy fontos beszélni a témáról, rengeteg embert érint a szerfüggőség mind betegként, mind hozzátartozóként.

A telefonálók egy része az első csoportból került ki, ők azért hívták a doktornőt, mert problémájuk van az alkohollal, s nem tudják, hová forduljanak. Dr. Szlivka Anna kérdéseket tett fel, majd volt, akinél meg kellett állapítania, hogy tünetei már komoly elvonásról árulkodnak, ilyenkor már nem szabad otthon próbálkozni a leszokással.

– Ilyen esetekben, ha már remegés, alvászavar, mély depresszió jelentkezik, csakis kórházi körülmények között szabad felhagyni az alkoholfogyasztással, mert az elvonási tünetek életveszélyes állapotot okozhatnak.

Dr. Szlivka Anna azt ajánlotta a betegeknek, hogy keressék fel a lakókörnyezetükhöz közel eső pszichiátriai gondozót, de ő is várja a hozzá fordulókat a kórház addiktológiai osztályán (Miskolcon, a Csabai kapuban) hétfőnként fél 11 és délután 2 óra között. Ajánlja, hogy előtte a kórház központi telefonszámán (46/555-666) a pszichiátriai osztály titkárságán kérjenek előjegyzést.

A doktornő megjegyzi, a személyes találkozó után tudja eldönteni, hogy van-e lehetőség járóbetegként a kezelésre, vagy szükség van a kórházi ellátásra.

Családtagként érintett

Több telefonáló volt, aki mint hozzátartozó kereste dr. Szlivka Annát: kérdezték, mit tanácsol, mit tegyenek, ha családtagjuk szenvedélybeteg. A doktornő nekik is ajánlotta a pszichiátriai gondozót vagy az addiktológiai rendelést, de mint mondta, ne egyedül keressék fel, hanem a beteggel együtt. Segíteni ugyanis csak azon lehet, aki maga is akarja.

Egyedül nem megy

– A 10 százalékot adjuk mi, a 90 százalékot a beteg – fogalmaz. A leszokáshoz ugyanis saját elhatározás, döntés kell, a külső ráhatás nem segít.

– A hozzátartozó számára segítség lehet, ha elmegy az Al-Anon önsegítő csoport gyűléseire, amely szenvedélybetegek hozzátartozói számára működik. Miskolcon is van ilyen, hétfőn esténként 17.30-tól a családsegítő központban (Arany János utca 37.). Dr. Szlivka Anna szerint itt arra van lehetőség, hogy ő is kapjon valami rálátást a betegség működésére, ő maga is formálódjon, hiszen a család is sérül a szenvedélybeteg mellett. Talán az ő változó hozzáállása is segít a betegen.

Volt hozzátartozó, aki úgy reagált, szenvedélybeteg családtagjának ehhez biztosan nincs akaratereje. Dr. Szlivka Anna szerint nem ez a probléma. Ők nem akaratgyengék, hanem függők, betegek. Ezen változtatni azonban egyedül nem megy, kell hozzá a segítség.

– Ez sokféle lehet – magyarázza a doktornő. Ő maga a csoportterápiában hisz, az AA gyűlésekben, a miskolci addiktológián is működő Minnesota programban (erről október 13-án írtunk hosszabban lapunkban – a szerk.), de van, akinek beültetett gyógyszer, vagy más kezelés segít. Ez utóbbira volt példa az egyik telefonáló, aki elmondta, neki akkupunktúrával sikerült leszokni, már évek óta nem ivott alkoholt.

A doktornő először is gratulált a hölgynek, majd megjegyezte, ha valaki hisz benne, az is, többféle gyógymód is segíthet. De a lényeg mindig az elszánáson van, a hiten, a motiváción.

Felmerült az is, hogy mi segít abban, hogy az alkoholbeteg tartani tudja a józanságot. Mert azt is tudni kell, hogy aki függő, sosem gyógyul meg. El kell fogadni, hogy soha többé, egyetlen kortyot sem ihat, mert megjelenik a sóvárgás, és azonnal visszaeshet.

– Azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy nincs varázsbotunk, csodagyógyszerünk. A csoda magában a betegben van, feltéve, hogy ő is látni akarja-e.

A hozzátartozók, ismerősök sokat segíthetnek. Soha ne kínáljuk alkohollal, ne kedveskedjünk neki alkoholos ízű süteménnyel, édességgel. Például a szájvizet, alkoholtartalmú gyógyszereket is kerülni kell. Ha pedig valaki megcsúszik, nem kell kétségbeesni.

– A megcsúszás még nem visszaesés! – mondja a doktornő. – Ilyenkor kell segítséget kérni, például az AA önsegítő gyűléseken.

Hajdu Mariann

Szakértői telefonok

AA, NA, Al Anon gyűlések

Telefonszámok:

Miskolc: 06-20-349-48-49

Tiszaújváros: 06-70-676-53-01

Anonim Alkoholisták (AA):

Hétfő 17:30 Miskolc, Arany J. u. 37. Családsegítő Központ (itt ugyanekkor a hozzátartozóknak is van Al-Anon gyűlés)

Kedd 18:00 Miskolc, Szentgyörgy út 42-44. Avasi Szolgáltató Központ

Szerda 17:00 Tiszaújváros, Szent István út 20. Plébánia közösségi terem

Csütörtök 17:00 Miskolc, Szeles u. 39. Görög katolikus misszió

NA (drogfüggők névtelen csoportja)

Vasárnap 10.30-11.30: Laurus egyesület, Miskolc, Lónyai Menyhért u. 13.

Száraz november

Dr. Szlivka Annát arról is kérdeztük, hogy mennyire látja hasznát annak, hogy öt éve „divatba hozták” a Száraz novembert: ebben a hónapban brit mintára világszerte ezrek vállalják, hogy egy hónapon keresztül nem fogyasztanak alkoholt.

A doktornő szerint jó a kezdeményezés, hiszen sokak számára kiderülhet, hogy problémájuk van az alkohollal. De azok számára nem megoldás, akik már erősen függők, mert az elvonási tünetek életveszélyesek is lehetnek.

Azt pedig a szenvedélybetegségük miatt telefonálók mindegyikének megjegyezte, a leszokással csak nyerhet. Javul a közérzetük, és sok egyéb betegség tünetei is enyhülhetnek.

