FTC vs. Mezőkövesd – Csődöt mondott a kövesdi védelem az Üllői úton

Kevesen gondolták, hogy a borsodiak listavezetőként látogatnak majd a Ferencvároshoz az élvonalbeli pontvadászat 3. fordulója keretében. A tavalyi szezon alapján nem volt félnivalójuk a zöld-fehérektől, hiszen elsőre 2-2-t játszottak, másodjára 3-1-re kikaptak, közben pedig hazai környezetben 2-0-ra nyertek. A táblázaton elfoglalt helyektől függetlenül természetesen most is a hazaiak voltak a találkozó esélyesei. Ezúttal Gohér sérülés miatt nem vállalhatta a játékot, elől pedig Novák kárára Strestiket állította az ék posztjára Radványi Miklós vezetőedző, a „fazonszabász” pedig Koszta lett.

Rögtön a kezdés után támadólag lépett fel a fővárosi alakulat, Batik 2. percben már gólt szerezhetett volna, a jobb sarokra tartó fejesét azonban Tujvel vetődve hárította. Az FTC a teljes pályát bejátszotta, és főleg azzal került nagy fölénybe, hogy mindkét szélen sok akciót vezetett. A kövesdiek megilletődötten futballoztak, jobbára védekeztek, és ha lehetőségük adódott rá, akkor kontráztak. Az egyik ilyen akciójuk góllal kecsegtetett, de Strestik fölé emelt. Az otthoniak számára a lehető legjobbkor jöttek a gólok, amelyekhez asszisztáltak a fehérben játszó vendégek, és mire Kosztáék magukra találtak, már 3-0-t mutatott az eredményjelző. A mozgékony fradisták sok lehetőséget dolgoztak ki, míg a sárga-kékek csak tetemes hátrányuk után próbáltak meg valamit bemutatni tudományukból, de nem jutottak semmire a Ferencváros hátsó alakzatával. Amikor Solymosi lefújta az első félidőt, felötlött a múlt: a két csapat legutóbbi találkozóján – 45 perc után – szintén 3-0 volt az állás a budapestieknek.

A szünet után

A Kosztával szemben elkövetett szabálytalanságot követően Strestik 18 méteres, remek szabadrúgása 30 centiméterrel zúgott el a jobb felső sarok mellett, együttesének tehát nem sikerült szépítenie. Ami nem ment be az egyik oldalon, bement a másikon, igaz, hathatós vendégsegítséggel, és lélektanilag ismét a lehető legrosszabbkor. Amit Tujvel, Hudák és Pillár együttesen bemutatott a Fradi negyedik találata előtt, azt csak tanítani lehet – így nem szabad jelzővel. A 4-0 egy időre teljesen a kedvét szegte a matyóvárosiaknak, jött is az ötödik, de Botka 5 centiméteres lesről indult, s ezt tökéletesen látta a vonalban lévő asszisztens, Solymosi pedig elfogadta beintését. Mezőnyjátékkal teltek a percek, de az akciók itt is, ott is veszélyt jelentettek. A 70. percben Keita beívelését Koszta hajszállal fejelte a jobb alsó sarok mellé, Dibusz csak alibiből vetődött, ha a kapura tart a labda, már nem tudott volna menteni. A 76. percben a nagy kedvvel futballozó Moutari gyorsvonati sebességgel száguldott a bal oldalon, és miután átvette a labdát, csomót kötött a teljes mezőkövesdi védelemre, majd amikor a nehezét már megoldotta és csak az üresen maradt kapu állt előtte, csúnyán a bal sarok mellé gurított. A szárnyaszegett, egyszemélyes vendégcsatársort Radványi Miklós cserével frissítette, beküldte a szuper magas Novákot, mégsem ő, hanem Koch elementáris hibája után Koszta rontott százszázalékos ziccerben, lapos, 14 méteres erőtlen gurítását Dibusz védte. A hajrában megszületett a Fradi ötödik gólja, mely után az a legfontosabb, hogy a soron következő mérkőzésekre stabilizálja eddig kiválóan működött védelmét Radványi Miklós. A két gárda nem képezett egy súlycsoportot, a különbség is reális, bár az igazsághoz tartozik, hogy Strestik és Koszta révén a mezőkövesdiek is a kapuba találhattak volna.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC

5-0 (3-0)

Budapest, 5861 néző. V.: Solymosi (Georgiou, Farkas B.).

Ferencvárosi TC: Dibusz (5) – Lovrencsics G. (6), Batik (6), Leandro (6), Botka (6) – Gera (-), Gorriaran (6) – Varga R. (7), Rui Pedro (6), Moutari (7) – Priskin (5). Vezetőedző: Thomas Doll.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (4) – Farkas D. (3), Hudák (4), Pillár (4), Szalai A. (4) – Tóth B. (4), Keita (6) – Brasen (4), Koszta (5), Cseri (5) – Strestik (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Csere: Gera helyett Csernik (5) a 17., Brasen helyett Baracskai (4) a 60., Priskin helyett Böde (-) a 65., Leandro helyett Koch (-) a 68., Strestik helyett Novák (-) a 76., Novák helyett Vadnai (-) a 91. percben.

Sárga lap: Keita a 39., Gorriaran a 43., Farkas D. az 58. percben.

Gólszerző: Moutari (1-0) a 9., Moutari (2-0) a 26., Varga R., 11-esből (3-0) a 29., Varga R. (4-0) az 53., Böde (5-0) a 90. percben.

Thomas Doll: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. A fiúknak láthatóan volt kedvük játszani, és azt is lehetett érezni, hogy a korábbi két héthez képest frissebben mozognak. Emiatt nagy dicséretet szeretnék mondani a labdarúgóknak, hiszen szombaton még nem tudtam, hogy kire számíthatok, és kire nem. Szép helyzeteket, szép akciókat láthattunk, Moutari szinte „felrobbant”, öröm volt nézni a játékát. Számunkra ma fontos volt, hogy a 2-0-s vezetés után nem fejeztük be a játékot, és nem mentünk bele szükségtelen hibákba. Továbbra is keményen dolgozunk, megpróbálunk minden labdarúgót jó, stabil állapotba hozni, ez lesz a következő hetek feladata. Az egyetlen dolog, ami ezt a szép napot beárnyékolta, az Gera Zoli sérülése. De Zoli fiatal, ezért gyorsan felépül majd.

Radványi Miklós: – Amit megbeszéltünk, amire felkészültünk, az 20 perc alatt romba dőlt. Mindenki lemaradt a labdákról, semmi nem sikerült nekünk. A szünetben azt kértem a fiúktól, hogy ne adjanak teret az FTC-nek, ne nyíljanak ki, ez mégis megtörtént. Vannak ilyen találkozók, én pedig rutinos edzőként azt mondhatom, hogy inkább kapjunk ki egyszer 5-0-ra, mint ötször 1-0-ra. A soron következő mérkőzésekre előre tekintve azért aggódom, mert csatáraink közül Veselinovic kórházba került, Novák megsérült, így valószínűleg kisebb lesz a választási lehetőségem.

A gólok története

9. perc: Moutari kapott labdát a bal oldalon. Erőszakosan tört előre, lerázta a nehézkes Farkas D.-t, beverekedte magát a 16-oson belülre, majd az ötös bal sarkáról, jobbal úgy vágta a léc alá a labdát, hogy Tujvelnek esélye sem volt a mentésre, 1-0.

26. perc: Csernik az ötös bal oldaláról a kapu elé gurított, Moutari pedig közvetlen közelről, a „szerencsétlenkedő” középső védőket megelőzve két méterről a hálóba lőtt, 2-0.

29. perc: A rendkívül aktív Moutari gyorsított a 16-oson belül, elhúzta a labdát Farkas D. mellett, aki testtel kitette a nigériait az alapvonalon túlra, és Solymosi a 11-es pontra mutatott. Varga R. volt az ítélet-végrehajtó, a jobb alsó sarokba helyezett, 3-0.

53. perc: Tujvel kivághatott volna egy hazaadást, helyette Hudákhoz passzolt, aki Pillárt akarta játékba hozni. Priskin azonban lecsapott a labdára, Rui Pedrónak adta, aki a jókor érkező Varga R. elé tálalt. A középpályás pedig 13 méterről, jobbal, a jobb alsó sarokba bombázott, 4-0.

90. perc: Lovrencsics G. kiugratta a védőkről leváló Bödét, aki jobbról, 10 méterről, Tujvel lábai között a bal alsó sarokba talált, 5-0.

Labdarúgó NB I - A Ferencváros egy félidő alatt elintézte a ... Budapest - A Ferencváros hazai pályán könnyedén, öt góllal nyert az eddig százszázalékos Mezőkövesd ellen a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában vasárnap. OTP Bank Liga, 3. forduló: Ferencváros-Mezőkövesd 5-0 (3-0) Groupama Aréna, 5849 néző, v.: Solymosi Gólszerzők: Moutari ... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I – Eredmények és tabella – 3. forduló – 2017/2... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A Diósgyőr vette át a vezetést a labdarúgó OTP Bank Liga tabelláján, miután a harmadik fordulóban győzött a Haladás vendégeként, míg az eddig százszázalékos Mezőkövesd 5-0-s vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában. A címvédő Bud... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Góllövőlista - 3. forduló - 2017/2018.... Balmazújváros/Budapest/Debrecen/Mezőkövesd/Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistája a 3. forduló után. 4 gólos: Varga R. (Ferencváros) 3 gólos: Lanzafame (Honvéd), Nagy D. (Újpest), Vela (DVTK) 2 gólos: Eppel (Honvéd), Lazovic (Videoton), Moutari (Ferencvá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA