A Ferencváros az esélyesebb, de a Mezőkövesd meg akarja lepni

Az élvonalbeli bajnokság 3. fordulója keretében vasárnap 18 órától Budapesten, az Üllői úton rendezik meg a Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót. A sportág kedvelői közül arra talán senki nem számított, hogy a matyóvárosiak első helyezettként utaznak majd a zöld-fehérekhez és az összecsapást „néhányan” egyenesen rangadóvá kiáltják ki.

A földön maradnak

– A helyzetünk valóban kellemes – mondta Radványi Miklós, a kövesdiek vezetőedzője. – Mostanában sokszor rápillantottunk a táblázatra, és közben melegség öntötte el a szívünket, hiszen két forduló után 6 ponttal rendelkezünk, egyedül mi produkáltunk százszázalékos teljesítményt. És akkor itt következzen az, aminek következnie kell: nevezetesen arra gondolok, hogy a földön maradunk, nem értékeljük túl a helyzetünket. Egész héten jó hangulatban és nagyon becsületesen dolgoztunk, így hangolódtunk rá a nagyon jó Ferencvárosra.

A trénernek itt említettük meg, hogy a Fradi nincs valami nagy formában, a hazai sorozat keretében eddig csak két döntetlenre futotta az erejéből, az Európa Ligából pedig kiesett, mire a szakvezető így felelt:

– Ezek tények, azaz megfelelnek a valóságnak, soros ellenfelünk ikszelt a Puskás Akadémiával, majd a hajrában pontot mentett az Újpesttel szemben, közben búcsúzott a nemzetközi mezőnytől, a felsoroltakból mégsem lehet kiindulni. Miként abból sem, hogy csapatomnak általában jól megy a játék az FTC ellen. A fiúk korábban vendégként raboltak már pontot a zöld-fehérektől, hazai környezetben pedig megverték őket, de tisztában vagyunk azzal, hogy az NB I-ben minden meccs más, a múltból – amely már sporttörténelem – nem lehet megélni. Ez a 90 perc is 0-0-ról indul, nekünk ennek megfelelően kell apait-anyait beleadnunk abba a futballba, amivel szeretnénk kirukkolni.

Első az elhárítás

A leendő taktikát is szóba hoztuk a szlovákiai magyar mesternek, arra célozva, hogy ezúttal bizonyára különösen nagy hangsúlyt helyez majd csapata védőmunkájára.

– Valóban, ez a tevékenységünk alfája és omegája lesz a csatának – folytatta Radványi Miklós. – Nagyon oda kell majd figyelnünk, okulva a Paks ellen elkövetett butaságainkból. A múlt héten vendégünk kétszer is lekontrázott minket, szerzett 2-0-s előnyt és ezzel kis fejtörést okozott nekünk. Még szerencse, hogy javítottuk hibáinkat, összekaptuk magunkat és megfordítottuk a találkozót. Most nyilván arra törekszünk, hogy másként alakuljanak a dolgaink. A tabella nem számít, sőt egyenesen kimondom, hogy a saját otthonában játszó Ferencváros az összecsapás esélyese, de ez még nem jelent győzelmet, 3 pontot. Nekünk az a célunk, hogy meglepetést okozzunk, úgy, mint ahogyan azt az első fordulóban, a Debreceni VSC vendégeként tettük. Akkor is a hajdúságiak voltak a favoritok, csapatom viszont rácáfolt a papírformára. Majd meglátjuk, hogy mit ér a nyugodtságunk, a tudásunk, az igyekezetünk, a szorgalmunk.

A Mezőkövesd teljes kerettel készül vasárnap esti fellépésére: Tóth B. eltiltása lejárt, Gohért pedig a kisebb térdsérülése nem akadályozza abban, hogy ott legyen a kezdők között.

– Kolodzey Tamás –

