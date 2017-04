FTC vs. DVTK – Pont a bajnok otthonából

A labdarúgó NB I 25. fordulójának záró meccsét szombaton késő este a fővárosban, az Üllői úton játszották, ahol a Ferencvárosi TC a Diósgyőri VTK csapatát fogadta. A két együttesnek 10 nap alatt ez volt a harmadik egymás elleni tétmeccse, a Magyar Kupa negyeddöntőinek oda-vissza vágója után – ami a budapesti együttes továbbjutását hozta a hazai 2-1-es sikerük után a mezőkövesdi 0-0-val – ezúttal a bajnokságban csaptak össze.

Ugyanazzal a kezdővel

Ezen mérkőzés előtt a 25. forduló többi meccsét lejátszották, és a kieső helyet elhagyni szándékozó DVTK számára jelenlegi riválisainak eredményei rosszul alakultak (az MTK és a Debrecen is nyerni tudott), így azzal a tudattal léphettek pályára a piros-fehérek, hogyha nem győznek, akkor tovább nő a hátrányuk. A bajnoki címvédő vendégeként 3 pontot elhozni nem tűnt egyszerű feladatnak, és ezt ugyanazzal a kezdőcsapattal próbálta meg elérni a DVTK, amellyel 10 nappal ezelőtt ugyanitt, az MK-meccsen pályára lépett. A bővebb kerettel, és a papíron jobb, erősebb játékosállománnyal rendelkező FTC ahhoz a meccshez képest az MK visszavágójára 3 embert újított be, Hajnal, Botka és a Leandro személyében, míg a legutóbbi, a keddi kupameccs összeállítása szintén három helyen tért el a játékosokat illetően. De hadrendben is változtatott a mostani bajnokira Thomas Doll vezetőedző, Botkát és Dilavert a középpályáról a hátsó sorba rendelte, eléjük pedig picit soknak tűnő, játszó középpályást küldött ki (Gera, Hajnal, Bognár I.), Moutarit pedig az eddig látottaknál előrébb játszatta.

Tamás fejesből

Lehet, hogy ez a kis kutyulás, lehet, hogy más eredményezte – ennek az okát majd megpróbálják megkeresni az FTC-nél –, hogy a házigazda az első félidőben gyenge teljesítményt nyújtott, és tulajdonképpen egy helyzetet sem tudtak kialakítani. A DVTK kapuja előtt egyszer adódott veszély, amikor Novothny a 32. percben egy mentésből, fejjel a saját kapufájára csúsztatta a labdát. A zöld-fehérek nagyon sokszor rosszul passzoltak a középpályán, és nem nagyon volt, aki ütközzön, harcoljon a játékszerért. Részben emiatt nem tudták, nem merték megbillenteni a pályát, és ugye nem mellékesen a kupameccseken testközelből érezhették, hogy a Diósgyőr olyan csapat, amely ellen nem árt vigyázni. Ezt Liptákék az első félidőben bizonyították is, bátran kezdtek, és sok futással igyekeztek helyzeteket kialakítani. A 12. percben Novothny ziccerben hibázott, a 28.-ban Karan fejelt nem sokkal a kapu mellé, hét minutával később pedig Vela szerzett kis híján gólt. Aztán ami nem sikerült az első félidő tiszta idejében, az összejött a hosszabbításában, a Diósgyőr egy szabadrúgást követő Tamás M. fejesből megszerezte a vezetést – ahogy azt az MK-negyeddöntő első meccsének első félidejében is tette.

Fordulás után

A szünetben a hazaiak szakvezetője két cserére szánta el magát, és ennek igazát Varga R. már a 47. percben egy kapufával igazolta. A DVTK ekkor még igyekezett fent tartani védővonalát, de miután a harmadik cseréjét is bedobta Doll edző, az újak lendületével passzírozós lett az FTC játéka, elkezdett egy térfeles lenni a meccs. A hazaiak addigi támadójátékáról mindent elmond, hogy Rados kapus az első védését a 67. percben mutatta be, ám a félidő közepétől úgy tűnt, hogy kezd elfogyni az erő a vendégjátékosokból, labdatartásra, támadásépítésre már nem futotta, igaz, a védekezésben még koncentráltak voltak a diósgyőri játékosok. Bódog edző is cserével próbált frissíteni, de Nono Villar fáradtsága ellenére is fennmaradt még egy ideig, valószínűleg azon az alapon, hogyha megtalálja a labda, akkor esetleg tud egy akciót indítani. Viszont a 71., a 75. és a 76. percben a szerencsére is szüksége volt a DVTK-nak, hogy megússza kapott gól nélkül, előbb az Eperjesi kezéről lepattanó labdát lőtte előnyszabályból Moutari 12 méterről a kapu mellé, majd a kapu elé belőtt labdánál tisztáztak nehezen, illetve végül léptek közbe jól a védők, aztán Ugrai elpasszolt lasztiját küldte nagy helyzetben a ketrec mellé Gera. De ami érett, az végül a 77. minutában gól képében jelentkezett, eddig tartott az, hogy védekezésben ki tudták segíteni egymást a vendégek.

A döntetlen állás után sem változott a játék képe, a DVTK ugyan próbálta a labdát a kapujától távol tartani, de ez nem nagyon ment, és változatlanul a védekezéssel voltak elfoglalva a vendégek. A hazai csapatnak, amely nagyon ment a győzelemért, megvoltak a lehetőségei, de Varga R. Gera hátát találta el, Lovrencsics megpattanó labdája a kapufa tetejére esett, a 94. percben pedig a DVTK egyik legjobbja, Eperjesi – aki az elmúlt mérkőzéseken is megbízható teljesítményét nyújtott – a kapu torkában, a ziccerben lévő Böde elől mentett, míg a lefújás előtti pillanatban Rados megfogta Hüsing fejesét. Ez mind kellett ahhoz, hogy ne járjon úgy a DVTK, mint az MK-meccsen, amikor annak hajrájában gólt kapott, és elvesztette azt a mérkőzést.

A piros-fehérek reményt keltő játéka 1 pontot hozott a konyhára, ami a Ferencváros vendégeként jó eredménynek számít, és érdekesség, hogy ezzel a pontosztozkodással – az FTC szakvezetőjének nyilatkozata szerint – a tavalyi bajnok tulajdonképpen leszámolhat a címvédési vágyaival. És valószínűleg nem is lenne semmi baj a DVTK háza táján sem, ha Bódog Tamás 1-2 hónappal korábban érkezik, mert akkor nem itt tartanának a piros-fehérek. De a helyzet mégis csak az, hogy a kieső, 15. helyen áll az együttes, és a bennmaradásért vívott harcban még nagyobb lett a hátránya az előtte állókkal szemben, így a keddi, mezőkövesdi bajnokin (is) a listavezető Honvéd ellen erős eredménykényszer alatt lépnek majd pályára a piros-fehérek.

Jegyzőkönyv

Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK

1-1 (0-1)

Budapest, 6 235 néző. V.: Andó-Szabó (Georgiou, Szalai).

Ferencvárosi TC: Dibusz (0) – Botka (5), Hüsing (6), Dilaver (5), Sternberg (6) – Gera (6) – Kleinheisler (4), Bognár I. (4), Hajnal (5) – Djuricin (4), Moutari (5). Vezetőedző: Thomas Doll.

Diósgyőri VTK: Rados (6) – Eperjesi (7), Lipták (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Mevoungou (6) – Vela (6), Nono Villar (6), Ugrai (6) – Novothny (5), Szarka (5). Vezetőedző: Bódog Tamás.

Csere: Bognár I. helyett Böde (5) a 46., Djuricin helyett Varga R. (7) a 46., Kleinheisler helyett Lovrencsics (-) a 64., Novothny helyett Makrai (-) a 72., Nono Villar helyett Busai (-) a 81., Ugrai helyett Fülöp (-) a 86. percben.

Sárga lap: Novothny az 54., Ugrai az 57., Szarka a 91., Lovrencsics a 94., Eperjesi a 94. percben.

Gólszerző: Tamás M. (0-1) a 45+1., Varga R. (1-1) a 77. percben.

Thomas Doll: – Túl sok nem jut eszembe, amit mondhatnék erről a meccsről. Az első félidő miatt csalódott vagyok. 20.30 van, ki van világítva a játéktér, a pálya minősége remek, jó a hőmérséklet, 4-4-2-ben, a középpályán rombuszfelállásban, két ékkel kezdünk, ennél szebbet nem is lehetne kiküldeni, hogy lehessen gyorsan járatni a labdát. Csalódott vagyok néhány játékos teljesítménye miatt, illetve az eredményt illetően. A csapat a második félidőben jó morállal játszott, de pár embernek kell gondolkodnia, hogy milyen produkciót nyújt. Ilyen teljesítményt követően nem fogok a bajnoki címről beszélni. Ha van pár játékos, akinek gondot okoz, hogy lekezelje a labdát és azzal induljon is, akkor nem is kell a bajnokságról beszélnünk. Az első félidőben biztosan nem úgy játszottunk, mint egy bajnokcsapat. Annyira jól játszunk, hogy a saját stadionunkban kifütyülnek minket. Nem láttam még olyan bajnokcsapatot, amelyiket hat-hét fordulóval a vége előtt kifütyül a közönsége.

Bódog Tamás: – Többért jöttünk, de úgy gondolom, hogy az 1 pont is szép eredmény. A csapat mindent megtett, amit elterveztünk, hogy kitoljuk azt az időt, ami az eredményhez hozzásegíthet, ez most 75 perc volt, remélhetőleg kedden 90 perc lesz. A mai teljesítmény rendben volt, a végén szerencsénk volt, persze volt, amikor az FTC-nek is volt. A játék képe alapján reális a döntetlen. Nem a szerzett pontok, hanem a teljesítmény alapján ítélem meg a csapatot. Le a kalappal a fiúk előtt, jól játszottak a mai napon.

A gólok története

45+1. perc: Ugrai végzett el szabadrúgást a jobb oldali sarokzászló közeléből. Az ötös vonala és 11-es pont közé csavart pontrúgására Tamás M. érkezett, akinek a fejéről a kapu jobb oldalába vágódott a labda, 0-1.

77. perc: Hajnal ugratta ki a kezdőkörből a jobb oldalon Varga R.-t, aki mellett nem volt védő, így megindulhatott a kapu felé, és a ketrecéből kiinduló Rados mellett 14 méterről, laposan a jobb alsó sarokba lőtt, 1-1.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

A tabella:

1. Budapest Honvéd 25 14 5 6 39-23 47 pont

2. Videoton FC 25 13 6 6 50-22 45

3. Vasas 25 12 5 8 39-27 41

4. Ferencváros 25 10 9 6 40-31 39

5. Swietelsky Haladás 25 10 5 10 32-34 35

6. Paksi FC 25 8 11 6 29-27 35

7. Újpest FC 25 7 11 7 36-37 32

8. Mezőkövesd Zsóry FC 25 8 7 10 27-36 31

9. Debreceni VSC 25 8 6 11 29-33 30

10. MTK Budapest 25 7 8 10 20-28 29

11. Diósgyőri VTK 25 7 4 14 30-49 25

12. Gyirmót FC 25 4 7 14 13-37 19

A 26. forduló programja:

április 11., kedd:

Vasas FC-Újpest FC, Bozsik Stadion 18.00

Diósgyőri VTK-Budapest Honvéd, Mezőkövesd 18.00

április 12., szerda:

MTK Budapest-Swietelsky Haladás 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 18.00

Gyirmót FC-Videoton FC 18.00

Paksi FC-Ferencváros 18.00

