FTC vs. DVTK – Már csak pár napra van az NB II-től a Diósgyőr

A labdarúgó NB I 32. fordulójában, vasárnap kora este Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK meccset rendeztek a fővárosban, a népligeti stadionban. A találkozó előtt bajnoki címet ünnepelt a hazai tábor, no nem a labdarúgókét, hanem a vízilabdacsapatukét, akiknek a tagjai a kezdés előtt tettek egy kört a zöld gyepen, miközben a lelátóról hatalmas ovációt kaptak.

Két helyen

Az FTC labdarúgói a DVTK elleni meccs előtt meglehetősen távol voltak a bajnoki címtől, és hogy az ezzel kapcsolatos reményeik életben maradjanak, nyerniük kellett. A DVTK-nak pedig a bennmaradáshoz kellett volna a pont, pontok, de a két csapat eredménysora alapján kevés esély mutatkozott arra, hogy ebben az évadban éppen a piros-fehérek veszik el a zöld-fehérek hazai veretlenségét.

A vendéglátó együttes kezdőcsapata három helyen változott, a Honvéd elleni, nyolc nappal ezelőtti, 1-1-re végződött bajnokihoz képest, Leandro, Nagy D. és Sternberg maradt ki, akik helyett Lovrencsics, Pedroso és Bőle kapott bizalmat. A DVTK-nál a 20 év alatti játékosok közül ezúttal is Bárdos jutott szóhoz, a védelem bal oldalán, és a legutóbbi, Paks elleni 1-0-ra megnyert meccshez képest két helyen változott a kezdőcsapat, a kiállítás miatt eltiltott Lipták helyett az eltiltását letöltő Tamás M. került a védelem közepébe, míg a középpályán Varga J. „kárára” a nagyobb rutinnal rendelkező Vela készülődhetett.

De a minőséget nézve, nagy volt a különbség a két csapat kezdője között, ami hamar a pályán is megmutatkozott. Először még csak hazai mezőnyfölényben öltött testet azzal, hogy a játék a DVTK térfelén folyt, aztán meg gólban, gólokban is. A 9. percben Böde köszönt be, 11 minutával később Paintsil. Utóbbi olyan munka volt, amit ha egy kőműves hoz össze ilyen pontossággal, a megrendelője összeveri a tenyerét. Ezt tették a hazai drukkerek is, miközben úsztak a boldogságban, az örömforrásuk pedig nem nagyon akart elapadni. A 31. percben csak azért nem lett három, mert Botka fejesét bravúrral védte Rados, pár másodperccel később pedig azért, mert Spirovski elszórakozta a helyzetét. A DVTK a felezővonalon is ritkán jutott át, de ha ez sikerült nekik, akkor sem nagyon tudtak a pálya támadóharmadában tartózkodni, és egészen a 43. percig nem kellett Dibusz kapusnak védenie. Ekkor Ugrai középről, két védő szorításában próbálkozott, de a hálóőr szögletre tenyerelte a labdát a bal alsó sarok előtt.

Fordulás után

A szünetben csatárt cserélt a Diósgyőr, de ettől semmi nem változott, az első nagy helyzetet az FTC hagyta ki: a 49. percben Paintsil egyedül törhetett kapura, de a ziccerben, tékozló módon a bal kapufa mellé küldte a lasztit. Aztán újabb vendégváltoztatás következett, a Fernando-érában először kapott lehetőséget az ukrán középpályás Shestakov. Nagyjából ekkortól lett egy kis levegője a vendégcsapatnak, Ugrai lövésig is eljutott, de aztán az oxigén elfogyott, Radosnál nagyon, mert pár méterrel mögötte, a ferencvárosi ultratáborban zöld füstgránátokat indítottak be. Emiatt a meccset is félbe kellett szakítani, mert a füstből jutott mindenkinek, aki a stadionban volt, és látni is csak nehezen lehetett.

A kényszerszünetben a stadion időmérőjét lenullázták, jobb lett volna, ha ugyanezt az eredménnyel teszik meg, mert ez esetben lett volna még keresnivalója a Diósgyőrnek. De amikor meccs közben híre jött, hogy az addig 0-0-ra álló DVTK-riválisok közül a Vasas a 91. percben gólt szerzett a Haladás ellen, a Balmazújváros pedig a 93. minutában talált be Pakson, a piros-fehér drukkerek szomorúan konstatálták, hogy kedvenceik nemcsak hogy kieső helyre, hanem a tabella utolsó pozíciójába zuhantak. És hogy innen már csak egy hétre van az NB II, hiszen a zárófordulóban a Diósgyőr a vasárnap este bajnoki címet szerzett Videotont fogadja. És ellenük egy egységes Diósgyőrnek is nehéz lenne az utolsó szalmaszálat megmarkolnia, nem egy ilyen megtépázott, „gazdátlan” csapatnak. A piros-fehéreknek a másodosztályba vezető útját Sprivoski „egyengethette” volna, ám az ő lövését a 73. percben Rados hárította. Mivel a zöld-fehérek beérték azzal, hogy jelentősen visszavett fordulatszámon is a DVTK fölött „tekertek”, így nem forgott veszélyben a 2-0. Ami valószínűleg maradt is volna, ha a hazai cserék nem ilyen motiváltak. Nagy D. lövésénél ugyan Rados még „mentős” volt, de Hajnal löketével szemben már tehetetlennek bizonyult. És ezzel még nem volt vége, a mezőny legjobbja, Paintsil a meccs hosszabbításában még összehozott magának egy 11-est, amit be is vágott.

A DVTK-nak ez már se nem osztott, se nem szorzott, a lenullázott csapat a csodákban bízva búcsúzhatott el az Üllői úttól, ki tudja, mennyi időre.

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 4-0 (2-0)

Budapest, 12 980 néző. V.: Berke (Berettyán, Szert).

Ferencvárosi TC: Dibusz (6) – Lovrencsics (6), Botka (6), Blazic (6), Pedroso (6) – Gorriaran (6), Spirovski (6), Bőle (6) – Varga R. (6), Böde (6), Paintsil (8). Vezetőedző: Thomas Doll.

Diósgyőri VTK: Rados (6) – Nagy T. (4), Brkovic (5), Tamás M. (5), Bárdos (4) – Vela (4), Kocsis (5), Busai (4), Ugrai (5) – Hasani (4), Bacsa (4). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Bacsa helyett Szarka (4) a 46., Vela helyett Shestakov (4) az 50., Varga R. helyett Nagy D. (6) a 64., Bőle helyett Priskin (-) a 69., Hasani helyett Forgács (-) a 78., Gorriaran helyett Hajnal (-) a 81. percben.

Sárga lap: Busai a 12., Botka a 36., Nagy T. az 50., Ugrai a 61. percben.

Gólszerző: Böde (1-0) a 9., Paintsil (2-0) a 20., Hajnal (3-0) a 86., Paintsil (11-esből, 4-0) a 94. percben.

Máté Csaba másodedző (az eltiltott Thomas Doll helyett nyilatkozott): – Úgy gondolom, hogy jól kezdtük a meccset, egy szép támadás végén, ami kidolgozott lehetőség volt, előnyt szereztünk. Ezt követően is jól játszottunk, a második gólt is sikerült elérni. A Diósgyőrnek rizikót kellett volna vállalnia, de nem tudtak ránk nyomást gyakorolni. A mi hibáinkból voltak lehetőségeik, néhány kontratámadást vezettek, de komoly veszélyt nem jelentettek. Érződött, hogy bennünk van a felszültség, ami az elmúlt hetekben felhalmozódott, nem voltunk képesek önfeledt játékra. Aztán a hajrában néhány játékos megrázta magát, a végén négy gól lett a különbség, ami a meccs képe alapján talán túlzó is.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Nehéz mérkőzés volt, több ok miatt. Az eredmény, ahogy alakult, a másik pedig a teljesítmény, amit mutattunk. Nem voltunk eléggé koncentráltak, nem erre számítottam, a csapat a héten jól dolgozott, de ez jött ki belőle. Természetesen mindenki felelős ebben a helyzetben, a szakmai stáb is. Kijöttek a hibák, jobban kell dolgozni. A meccsnap, az mindig a játékosoké, vannak jobb képességű labdarúgóink, akiknek többet kell mutatniuk.

A gólok története

9. perc: A bal oldalról Pedroso tette középre a labdát, a leshatáron álló hazaiak közül Bödének érkezett lábra, aki 10 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt, 1-0.

20. perc: Varga R. a jobb oldalon jól ugratta ki az előtte beinduló Gorriarant. A középpályás az alapvonal közeléből pontos labdát varázsolt Paintsil fejére, a csatár 6 méterről, Rados mellett a rövid alsó sarokba fejelt, 2-0.

86. perc: Paintsil viharzott el a jobb oldalon, és az alapvonal közeléből jól tette középre a labdát, amire Hajnal érkezett, a cserejátékos 10 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, 3-0.

93. perc: Paintsil tört be a 16-oson belülre a jobb oldalon, előbb Bárdos mellett vitte el a labdát, majd Kocsis következett volna, de ő meglökte a hazai támadót. A csatár elesett, az FTC 11-eshez jutott. A büntetőt Paintsil a kapu jobb oldalába vágta, 4-0.

