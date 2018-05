Fernando: „Nem erre számítottam…”

Máté Csaba (az eltiltott Thomas Doll helyett nyilatkozott): – Úgy gondolom, hogy jól kezdtük a meccset, egy szép támadás végén, ami kidolgozott lehetőség volt, előnyt szereztünk. Ezt követően is jól játszottunk, a második gólt is sikerült elérni. A Diósgyőrnek rizikót kellett volna vállalnia, de nem tudtak ránk nyomást gyakorolni. A mi hibáinkból voltak lehetőségeik, néhány kontratámadást vezettek, de komoly veszélyt nem jelentettek. Érződött, hogy bennünk van a felszültség, ami az elmúlt hetekben felhalmozódott, nem voltunk képesek önfeledt játékra. Aztán a hajrában néhány játékos megrázta magát, a végén négy gólt lett a különbség, ami a meccs képe alapján talán túlzó is.

Fernando Miguel Fernandez Escribano: – Nehéz mérkőzés volt, több ok miatt. Az eredmény, ahogy alakult, a másik pedig a teljesítmény, amit mutattunk. Nem voltunk eléggé koncentráltak, nem erre számítottam, a csapat a héten jól dolgozott, de ez jött ki belőle. Természetesen mindenki felelős ebben a helyzetben, a szakmai stáb is. Kijöttek a hibák, jobban kell dolgozni. A meccsnap az mindig a játékosoké, vannak jobb képességű labdarúgóink, akiknek többet kell mutatniuk.

