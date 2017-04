FTC vs. DVTK – A kiesés után a bennmaradásért

A labdarúgó NB I 25. fordulójában szombaton 20.30-tól Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek. A két csapat 10 nap alatt harmadszor mérkőzik meg egymás ellen, a Magyar Kupa negyeddöntőinek párharcát követően. Mint ismert: a kupában a fővárosi gárda bizonyult jobbnak, hiszen a múlt hét szerdai, 2-1-es hazai győzelme után a keddi, mezőkövesdi visszavágón gól nélküli döntetlent ért el. Ezek a friss eredmények, de a két gárda az idei bajnoki évadban kétszer már megmérkőzött egymással: tavaly júliusban 6-2-re nyert az FTC, októberben, Diósgyőrben – a stadion búcsúztató mérkőzésen – pedig 3-2-re.

Nem elsősorban ezen eredménysor miatt, hanem a kiesés elkerülésért vívott harcban nagyon jól jönne a piros-fehéreknek, ha DVTK új szakvezetőjének, Bódog Tamásnak az időszakában a vereség és a döntetlen után, a harmadik lehetséges eredmény születne a mostani összecsapáson. Az biztos, hogy a vezetőedző győzelemben gondolkodik, ezt nem is titkolta, és így a mérkőzés előtt, látatlanban a döntetlent sem fogadná el.

– Úgy gondolom, hogy önbizalommal várjuk ezt a meccset, és az utolsó találkozónkra tudunk építkezni. 0-0-t játszottunk szerdán, és bár nem sikerül továbbjutni, a csapat hozzáállása, amit kértünk, az visszaköszönt a játékosoktól – mondta Bódog Tamás. – A múlt héten, az első kupamérkőzésen, amíg az erőnk tartott, nem játszottunk alárendelt szerepet, amikor idegenben voltunk. Minden meccsből lehet tanulni, vannak, amiket lehet jobban csinálni. A következő mérkőzés még jobb volt, abból is tanultunk, és most azért megyünk, hogy meglepetést okozzunk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de az elmúlt hetek bizonyították, hogy egyben vagyunk, a játékosok hisznek egymásban, és abban, hogy amit gyakoroltunk, amit kértünk, azt vissza is tudják adni. Sprintben sokkal többet közlekedtünk, mint a Ferencváros, erre lehet építeni, és ebben egyre jobbak leszünk. Ezt az időt kell kitolni, hogy tudjunk minél többet sprintelni. Biztos, hogy eljön az idő, amikor 90 percig bírjuk ezt a tempót, bízom benne, hogy akár már most, szombaton.

Mindig lehet újat

Arra a kérdésre, hogy lehet-e még valami váratlant húzni a sűrű találkozások ellenére, Bódog Tamás azt felelte, hogy mindig lehet valami újat kitalálni, ami meglepheti az ellenfelet, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban kétszer is találkoztak egymással a csapatok, de azt is elmondta, nem lenne szerencsés, ha arról kellene beszélnie, hogy mi lehet az, mert ezzel oda lenne az esetleges meglepetés. Az biztos, hogy a legutóbbi meccsen Lipták új szerepkörben való feltűnése, a védővonal előtti játszatása ilyen volt, a második félidőben. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kupameccs félidejében történt kettős csere előre eltervezett volt-e. Mint megtudtuk: a sérülése után visszatérőben lévő Busai le-, illetve az őt váltó, a múlt hét végén kisebb sérülést szenvedett Lipták becserélése az volt, a másik váltással kapcsolatban (Makrai helyett Szarka állt be) viszont nem hangzott el ugyanez, a spontán szót emlegette a szakvezető.

A DVTK vezetőedzőjétől azt is megtudtuk, hogy mi történik a meccseket követő összekapaszkodás idején – elsőre viccesen azt mondta Bódog Tamás, hogy ilyenkor az újságírókat éltetik, majd mondta a komoly verziót is –, ilyenkor röviden, egy-két mondatban azt osztja meg a csapattal, amit látott, jót és rosszat egyaránt, és hogy az egymásba kapaszkodás az összetartozást jelenti, hogy az adott produkciót együtt érték el.

A középpályás

Az FTC elleni kupameccs visszavágóján egy félidőt játszott Busai Attila, aki ezen a télen a Ferencvárostól érkezett Diósgyőrbe. A középpályás az elmúlt hetekben sérült volt, de nem kizárt, hogy a mostani bajnokin 45 percnél is nagyobb szerep juthat neki.

– Az előző meccsekből kiindulva nem feltartott kezekkel kell pályára lépni. Lehetett látni az elmúlt mérkőzéseken, hogy valami megváltozott. Annak ellenére, hogy nem tudtunk továbbjutni, erre a teljesítményre tudunk építeni – mondta Busai Attila, a DVTK játékosa. – Úgy gondolom, hogy a csapatnak szüksége volt erre a váltásra, hogy a gödörből kizökkenjünk, mert nem jól kezdtük az évet. Az új stáb új felfogással érkezett, és ez jó hatással van a csapatra.

Arra a kérdésre, hogy mi változott és mitől, így felelt Busai Attila:

– 180 fokos fordulatot vett a csapat. Az elmúlt hetekben én sérült voltam, és kicsit kívülállóként tapasztaltam, hogy valami megváltozott. A válogatott alatti szünetet jól kihasználtuk, napi két edzéssel egy mini alapozást csináltunk, ami hála Istennek jól sikerült, és új erőre kapott a csapat.

A középpályástól megtudtuk azt is, hogy a Ferencváros előtti, idei első meccs előtt ő is próbált a DVTK csapatának, a szakvezetésnek segíteni azzal, hogy az FTC-nél milyen variációk vannak, illetve arról is próbált információt szerezni, hogy a távozása óta milyen újdonságok születettek.

– Berecz Csaba –

OTP Bank Liga, 25. forduló:

szombat:

Újpest FC-Paksi FC 18.00, v.: Karakó

Videoton FC-Vasas FC, Felcsút 18.00, v.: Szabó Zs.

Debreceni VSC-Gyirmót FC 18.00, v.: Bognár

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00, v.: Farkas Á.

Swietelsky-Szombathelyi Haladás – Budapest Honvéd, Sopron 18.00, v.: Erdős

Ferencváros-Diósgyőri VTK 20.30, v.: Andó-Szabó (helyszíni tudósítás: dvtk.boon.hu)

A tabella:

1. Videoton FC 24 13 6 5 49-20 45 pont

2. Budapest Honvéd 24 13 5 6 38-23 44

3. Vasas 24 11 5 8 37-26 38

4. Ferencváros 24 10 8 6 39-30 38

5. Swietelsky Haladás 24 10 5 9 32-33 35

6. Paksi FC 24 8 10 6 28-26 34

7. Mezőkövesd Zsóry FC 24 8 7 9 27-34 31

8. Újpest FC 24 7 10 7 35-36 31

9. Debreceni VSC 24 7 6 11 27-32 27

10. MTK Budapest 24 6 8 10 18-28 26

11. Diósgyőri VTK 24 7 3 14 29-48 24

12. Gyirmót FC 24 4 7 13 12-35 19

Nem szerdán és nem Debrecenben lesz a Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd bajnoki mérkőzés.

A Ferencvárost és a Diósgyőrt is megbüntette a két csapat Magyar Kupa-párharcát követően a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

